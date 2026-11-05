Reprodução Alessandro Biancardi pesca bragre-europeu

Em maio de 2023, nas águas barrentas do Rio Pó, na Itália, o pescador profissional Alessandro Biancardi, da equipe MADCAT e com mais de vinte anos dedicados em capturar de grandes espécies, atingiu o auge da sua carreira esportiva quando pescou sozinho um peixe bagre europeu com mais de 2 metros de comprimento.

Meticuloso com seus equipamentos, ele revisou cada nó antes de arremessar uma isca artificial de vinil. Logo no primeiro ponto do dia, enquanto o rio baixava após uma enchente, o gigante pré-histórico mordeu a isca.

O que se seguiu foi uma batalha de 40 minutos contra fortes correntezas, quando o animal finalmente veio à tona, Biancardi tentou pegá-lo com luvas pela boca por duas a três vezes, mas o peixe era bastante pesado, obrigando Biancardi a alterar o plano: navegou até uma parte rasa para desembarcar com segurança. Após contê-lo, o pescador ainda precisou se lançar nas águas do rio e nadar para resgatar seu barco, que havia se soltado.

Dez pessoas testemunharam, a fita métrica sobre o tapete oficial marcou incríveis 2,85 metros de comprimento, o peixe tinha o porte comparável ao de uma van de carga e que superou a marca mundial anterior em 4 centímetros. Por uma questão de ética e conservação, Biancardi decidiu não pesar o espécime e poupá-lo do estresse e o devolveu com vida ao rio, entregando os documentos à International Game Fish Association para registrar o recorde mundial de comprimento com soltura.

A ideia de que o gigante chegava em quase 140 quilos se espalhou a partir de estimativas para peixes desse porte e pela comparação com o recorde histórico de peso da associação, de exatas 297 libras e 9 onças.

Considerado o maior peixe de água doce da Europa e um dos 20 maiores do planeta, o peixe-gato europeu pode alcançar até 3 metros de comprimento e ultrapassar os 60 anos de idade. No clima quente do sul do continente, onde encontra a faixa térmica ótima de 25 °C a 27 °C, a espécie cresce duas vezes mais rápido do que em seu habitat de origem, atingindo portes gigantescos na metade do tempo.

Mesmo com visão reduzida, o peixe-gato é um predador implacável na escuridão graças a barbilhões sensoriais, olfato apurado e ao aparelho de Weber, que funciona como um amplificador de vibrações sonoras e dinâmica de fluídos. Além disso, sua alta tolerância a águas represadas e a níveis mínimos de oxigênio dá a ele vantagem sobre outros predadores.

Essa eficiência biológica, cobra um preço severo: introduzido na Itália no século XX e estabelecido no Rio Pó nos anos 70, a espécie se tornou um superpredador invasor que saltou de 6% para 62% de toda a biomassa de peixes no baixo Pó, causando um colapso de espécies nativas como a tenca e o pigo e motivando projetos internacionais de conservação para monitorar e conter sua dispersão.