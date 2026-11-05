O presidente do Paraguai, Santiago Peña, afirmou que vai comparecer ao Congresso para se defender do pedido de impeachment. O anúncio foi feito por meio de uma publicação nas redes sociais nesta quinta-feira (5).
De acordo com o presidente, ele vai ao Congresso para exercer o direito de defesa e prestar contas, mesmo já sabendo o resultado. Sendo assim, ele deve comparecer à casa nesta sexta-feira (6), a partir das 10h.
Santiago Peña também afirmou que vai colaborar as instituições competentes para esclarecer o ocorrido e vai fornecer todas as informações solicitadas. Veja a publicação:
Por fim, o presidente paraguaio afirma que o pagamento aos poupadores não pode ficar pendente do que ocorra com ele e a discussão sobre a continuidade no cargo não pode paralisar as soluções para atender às famílias afetadas.
O presidente já havia renunciado ao cargo e o pedido de renúncia foi recusado pela Câmara, que segue com o processo de impeachment.
A crise
A crise começou após o Banco Central do Paraguai determinar a liquidação do Ueno, instituição controlada pelo Grupo Vázquez. O regulador identificou problemas nos índices de solvência relacionados a empréstimos concedidos a empresas ligadas ao grupo.
O banco tinha cerca de 3 milhões de clientes e concentrava aproximadamente US$ 850 milhões em depósitos públicos, incluindo recursos do Instituto de Previdência Social do Paraguai.
Santiago Peña foi acionista do grupo controlador da instituição até março de 2025. A oposição passou a questionar a relação do presidente com o banco e apontou possíveis conflitos de interesse, irregularidades na gestão de recursos previdenciários e falhas na fiscalização.
O caso também provocou a saída do presidente do Banco Central, Carlos Carvallo, e a abertura de investigações contra dirigentes da instituição financeira.