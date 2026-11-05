Reprodução/Governo do Paraguai Presidente paraguaio, Santiago Peña, está envolvido no escândalo do Banco Ueno

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, afirmou que vai comparecer ao Congresso para se defender do pedido de impeachment. O anúncio foi feito por meio de uma publicação nas redes sociais nesta quinta-feira (5).

De acordo com o presidente, ele vai ao Congresso para exercer o direito de defesa e prestar contas, mesmo já sabendo o resultado. Sendo assim, ele deve comparecer à casa nesta sexta-feira (6), a partir das 10h.

Santiago Peña também afirmou que vai colaborar as instituições competentes para esclarecer o ocorrido e vai fornecer todas as informações solicitadas. Veja a publicação:

Queridos compatriotas: Sé que estamos viviendo horas de preocupación e incertidumbre. Quiero hablarles con claridad y serenidad. Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República. Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho. No por una cuestión de orgullo personal, sino porque rendir cuentas y dar explicaciones también es una responsabilidad frente al pueblo paraguayo. Colaboraré plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca lo ocurrido, se determinen las responsabilidades y quienes hayan infringido la ley respondan ante la Justicia. Aportaré la información que me sea requerida. La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley. Pero quiero dejar algo muy claro: el pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo. La discusión sobre mi continuidad en el cargo no puede paralizar las soluciones que necesitan las familias afectadas. Mi prioridad fue impulsar, dentro de la ley y en coordinación con las instituciones responsables, las medidas necesarias para que los ahorristas recuperen sus ahorros. Esclarecer los hechos y resolver los pagos son obligaciones que deben avanzar al mismo tiempo. Una no puede ser excusa para postergar la otra. Les pido que preservemos la calma y la paz. El reclamo de la ciudadanía merece ser escuchado y atendido con respeto, información clara y acciones concretas. Mi suerte personal no está por encima del Paraguay. Cualquiera sea el resultado de este proceso, actuaré con responsabilidad y respeto a la Constitución. Mi compromiso es con la verdad, con las instituciones y, por sobre todo, con las familias paraguayas. Que Dios bendiga al Paraguay. — Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026

Por fim, o presidente paraguaio afirma que o pagamento aos poupadores não pode ficar pendente do que ocorra com ele e a discussão sobre a continuidade no cargo não pode paralisar as soluções para atender às famílias afetadas.

O presidente já havia renunciado ao cargo e o pedido de renúncia foi recusado pela Câmara, que segue com o processo de impeachment.

A crise

A crise começou após o Banco Central do Paraguai determinar a liquidação do Ueno, instituição controlada pelo Grupo Vázquez. O regulador identificou problemas nos índices de solvência relacionados a empréstimos concedidos a empresas ligadas ao grupo.

O banco tinha cerca de 3 milhões de clientes e concentrava aproximadamente US$ 850 milhões em depósitos públicos, incluindo recursos do Instituto de Previdência Social do Paraguai.

Santiago Peña foi acionista do grupo controlador da instituição até março de 2025. A oposição passou a questionar a relação do presidente com o banco e apontou possíveis conflitos de interesse, irregularidades na gestão de recursos previdenciários e falhas na fiscalização.

O caso também provocou a saída do presidente do Banco Central, Carlos Carvallo, e a abertura de investigações contra dirigentes da instituição financeira.



