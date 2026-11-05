Reprodução Peixe leão

Na ilha de Santorini, na Grécia, 370 pessoas se reuniram, no mês de outubro , para provar pratos feitos com peixe-leão , estabelecendo o recorde mundial do Guinness no maior evento de degustação desta espécie. Essa ação foi promovida pelo projeto europeu GuardIAS em parceria com a Universidade do Egeu, e teve por objetivo transformar um problema ecológico em uma oportunidade culinária sustentável.

O peixe-leão é nativo das regiões do Indo-Pacífico, se expandiu pelo Mediterrâneo oriental, se tornando uma espécie invasora. Por se alimentar de espécies nativas e ter espinhos venenosos, desestabiliza as cadeias alimentares locais. Sua picada tem nível de gravidade comparável à do peixe-aranha. Outro fator é que, uma vez estabelecido numa ampla aréa geográfica, a extinção completa do peixe-leão se torna impossível.

Desta forma, a alternativa mais adequada é a remoção sistemática e a pesca dirigida para reduzir as populações locais. É neste momento que a gastronomia assume um papel importante: especialistas esclarecem que, após a remoção cuidadosa dos espinhos venenosos, a carne do peixe é perfeita para o consumo e pode ser preparada como qualquer outro peixe.

Para provar este fato, 30 chefes trabalharam para elaborar 20 receitas no encontro de Santorini, deixando com que os participantes pudessem experimentar pelo menos três pratos diferentes.

Incentivar o consumo do peixe-leão estimula sua procura comercial, o que leva os pescadores a capturarem a espécie com mais frequência. Essa prática, ao mesmo tempo, a controlar de sua presença e a proteger o ecossistema local.