Reprodução/Governo do Paraguai Presidente paraguaio, Santiago Peña, está envolvido no escândalo do Banco Ueno

A renúncia de Santiago Peña à Presidência do Paraguai, nesta quinta-feira (5), amplia a lista de chefes de Estado paraguaios que deixaram o cargo em meio a crises políticas. Desde 1931, outros dois presidentes renunciaram formalmente, enquanto outro foi destituído por meio de um processo de impeachment.

Peña anunciou sua saída após perder o apoio da bancada do Partido Colorado no Congresso, em meio à crise provocada pelo colapso do Ueno Bank . A Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade, com 78 votos, a abertura de um processo de impeachment contra o agora ex-presidente. O julgamento político será conduzido pelo Senado, enquanto o vice-presidente Pedro Alliana deve assumir o Executivo.

Em pronunciamento divulgado nas redes sociais, Peña afirmou que tomou a decisão pensando na estabilidade do país, na paz social e na preservação das instituições democráticas. A crise financeira levou ao bloqueio de contas e investimentos de aproximadamente 3 milhões de pessoas, além de provocar protestos e paralisar parte do comércio paraguaio.





Outros presidentes que renunciaram

Antes de Peña, outros dois presidentes paraguaios deixaram o cargo por renúncia em circunstâncias de instabilidade política.

Em 25 de outubro de 1931, José Patrício Guggiari renunciou à Presidência para responder a um processo de impeachment. A crise começou após uma manifestação estudantil em Assunção terminar com a morte de oito pessoas, atingidas por disparos de integrantes da guarda presidencial.

Guggiari se afastou temporariamente para enfrentar o julgamento político, mas acabou absolvido e reassumiu a Presidência. O episódio é um dos primeiros registros de um processo dessa natureza na história política paraguaia.

Décadas depois, em 28 de março de 1999, Raúl Cubas Grau renunciou durante o chamado Marzo Paraguayo. A crise foi desencadeada pelo assassinato do vice-presidente Luis María Argaña, em 23 de março daquele ano, e provocou uma onda de protestos e confrontos nas ruas de Assunção, com a morte de manifestantes.

Cubas já enfrentava um processo de impeachment na Câmara dos Deputados. Entre as acusações estava a decisão de não fazer cumprir a condenação do general Lino Oviedo, aliado político que havia sido responsabilizado por uma tentativa de golpe de Estado em 1996. O presidente deixou o cargo antes que o Senado concluísse o julgamento.

Fernando Lugo foi destituído em 2012

O único presidente paraguaio efetivamente destituído pelo Congresso por meio de impeachment foi Fernando Lugo, em 22 de junho de 2012.

O processo ocorreu após um confronto entre policiais e camponeses em uma propriedade rural na região de Curuguaty, em 15 de junho daquele ano. O episódio terminou com 17 mortos, sendo 11 camponeses e seis policiais, e desencadeou uma crise política que enfraqueceu a sustentação do governo.

A Câmara dos Deputados aprovou a abertura do julgamento político em 21 de junho. No dia seguinte, o Senado concluiu o processo e decidiu pela destituição do presidente. O julgamento durou menos de 36 horas, e Lugo teve aproximadamente 24 horas para preparar sua defesa.

O vice-presidente Federico Franco assumiu a Presidência após o afastamento.

Como funciona o impeachment no Paraguai?

O mecanismo de julgamento político está previsto no artigo 225 da Constituição paraguaia. O procedimento começa na Câmara dos Deputados, responsável por apresentar e aprovar a acusação por maioria de dois terços de seus integrantes.

Depois, o Senado conduz o julgamento e decide sobre a destituição. Para que o presidente seja condenado, também são necessários dois terços dos votos dos senadores.

No caso de Santiago Peña, a Câmara aprovou a abertura do processo por unanimidade dos 78 deputados presentes. O julgamento ainda dependeria da decisão do Senado e a renúncia anunciada pelo presidente não impediu a aprovação da acusação parlamentar.