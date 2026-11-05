Reprodução/ Redes Sociais Nikolas, Janja e monumentos

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) criticou a primeira-dama, Janja Lula da Silva, após uma publicação nas redes sociais que reuniu o Cristo Redentor e a Estátua da Liberdade em uma montagem na qual os dois monumentos aparecem fazendo o gesto de “L”, associado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



A manifestação do parlamentar ocorreu na quarta-feira (4), depois que Janja compartilhou a imagem em seu perfil no Instagram. Ao comentar a publicação, Nikolas escreveu: “A falta de senso dessa mulher me surpreende ainda”.

A montagem chamou atenção por aproximar dois símbolos conhecidos do Brasil e dos Estados Unidos em uma referência política, justamente em meio à repercussão das eleições de meio de mandato norte-americanas, as chamadas midterms.

O que mostra a montagem publicada por Janja

A imagem reúne o Cristo Redentor, localizado no Rio de Janeiro, e a Estátua da Liberdade, em Nova York. Na composição, os dois monumentos aparecem abraçados e fazendo o gesto com as mãos que representa a letra “L”.

Reprodução Redes Sociais Horas depois da publicação da primeira-dama, Nikolas reproduziu a montagem na rede social X (antigo Twitter) e direcionou uma crítica a Janja

O símbolo é associado a Lula e ganhou força durante as campanhas eleitorais do presidente. A publicação foi compartilhada nos stories do Instagram de Janja, sem uma legenda explicativa.

A postagem ocorreu depois das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, realizadas na terça-feira (3). O Partido Democrata, de oposição ao presidente Donald Trump, teve um resultado favorável e conquistou maioria nas duas Casas do Congresso norte-americano.

Nikolas compartilhou a imagem e fez crítica

Horas depois da publicação da primeira-dama, Nikolas reproduziu a montagem na rede social X (antigo Twitter) e direcionou críticas a Janja.

Resultado nos EUA também repercutiu na política brasileira

A vitória democrata foi comemorada por aliados do governo Lula, que associaram o resultado ao avanço de forças políticas de esquerda e contrárias ao movimento liderado por Trump.



Com a apuração ainda em andamento na quarta-feira (4), os democratas somavam 228 das 435 cadeiras da Câmara dos Representantes e haviam garantido pelo menos 54 dos 100 assentos do Senado.

O novo cenário representa uma mudança na relação de forças em Washington e pode dificultar a aprovação de propostas defendidas por Trump no Congresso.