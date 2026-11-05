Reprodução/MetSul Massa de ar frio

A chegada de uma massa de ar frio deve trazer geada e mínimas bem abaixo da média para novembro. Segundo a MetSul Meteorologia, o fenômeno está previsto para começar no Rio Grande do Sul neste sábado (07) e avançar sobre toda a região Sul no domingo (08).

Entre domingo (08) e segunda (09), o frio também poderá ser sentido no Centro-Oeste e Sudeste do Brasil. Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro são os que mais devem ser afetados.

No entanto, nesses estados, a massa de ar deve ser mais fraca por conta da trajetória da massa de ar pelo oceano.

Já na segunda (09) e na terça-feira (10), a previsão é de que algumas cidades gaúchas e catarinenses, como as das regiões da Campanha, da Serra e do Planalto Sul Catarinense, tenham temperaturas abaixo dos 5°C.

A chance de gear é alta no início da semana, porém somente nas cidades de altitude do Norte e do Nordeste gaúcho e do Planalto Sul de Santa Catarina.

Nas metrópoles, o frio deve ser menos intenso. Na capital paulista, a madrugada de terça-feira (10) deve registrar entre 12°C e 13°C, enquanto em Porto Alegre, os termômetros podem ficar entre 10°C e 12°C.



