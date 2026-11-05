Reprodução Luciano Hang

Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, pagou cerca de R$ 140 milhões por uma mansão em Balneário Camboriú, Santa Catarina.

Localizado na Avenida Atlântica, o imóvel é a última residência unifamiliar com vista para o mar. A região é famosa principalmente pela presença de prédios de alto padrão, alguns entre os mais altos da América Latina.

Reprodução Mansão de Luciano Hang na Avenida Atlântica, em Balneário Camboriú

O diferencial da mansão de Hang está na configuração. Hoje, é raro encontrar uma casa na cidade sem a presença de arranha-céus na janela e com acesso direto à orla.

Antes de ser adquirido pelo empresário, o terreno de 1.415 metros quadrados pertencia a uma família local relevante, relacionada à pesca.

A nova Avenida Atlântica

Nas últimas décadas, a avenida passou por diversas transformações até se tornar um dos endereços mais valorizados do país.

Os antigos imóveis deram lugar a torres de luxo. Entre os exemplos está o Yachthouse, complexo residencial próximo à mansão.



