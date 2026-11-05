Reprodução Wikimedia Commons/NPS - NPGallery Jacaré

Um jacaré de grande porte, com mais de 1,5 metro de comprimento, foi capturado na manhã desta quinta-feira (05) no bairro Argemiro Ortega, em Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. O aparecimento do réptil em uma calçada residencial aconteceu por conta das fortes chuva s que atingiram o município durante a madrugada, fazendo com que o animal chegasse a área urbana.

A situação mobilizou uma operação conjunta do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar Ambiental (PMA). Devido ao estresse, o animal apresentava comportamento agressivo, sendo necessário seis agentes para a contenção.

Assista ao momento da captura:





Para realizar o resgate com segurança e sem machucar o jacaré, a equipe colocou uma venda em seus olhos para diminuir os estímulos visuais, fazendo uso de mantas, redes de proteção, cambões e equipamentos especiais, imobilizando as mandíbulas do animal para o transporte.

Após ser contido, o jacaré foi colocado em uma gaiola metálica e transportado pela Polícia Militar Ambiental para ser solto em seu habitat natural. Diante do fato, as autoridades orientam a população a manter distância segura de animais silvestres e acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo 193 ou a Polícia Militar Ambiental pelo 190.