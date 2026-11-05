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O governo do Distrito Federal (GDF) pediu nesta quinta-feira (5) ao Supremo Tribunal Federal (STF) que R$ 2,2 bilhões bloqueados nas contas de Henrique Vorcaro, pai do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, sejam transferidos imediatamente para Banco de Brasília (BRB).

Henrique Vorcaro é um dos investigados na Operação Compliance Zero, que apura o caso Master, e teve o valor bloqueado por determinação da Justiça. Ele está preso desde maio deste ano.

Na petição encaminhada ao STF, a procuradoria-geral do GDF afirma que o governo local é um dos acionistas do BRB e tem arcado com as perdas ocasionadas pelas operações fraudulentas realizadas entre o Master e o BRB.

"O ente distrital suporta, no próprio patrimônio público, os efeitos do dano causado ao banco: a desvalorização de sua participação acionária, a redução dos resultados e dividendos que lhe cabem e o risco de ter de recompor, com recursos do Tesouro distrital, a higidez patrimonial de instituição financeira pública", argumentou o GDF.

O pedido foi encaminhado ao presidente do STF, ministro Edson Fachin, relator temporário do caso Master. Não há prazo para decisão.