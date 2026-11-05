Divulgação/Agência Minas Instabilidades atuam em grande parte do Brasil nesta quinta (05)

A quinta-feira (5) será marcada por mudanças nas condições do tempo em diferentes regiões do Brasil. A formação de um ciclone extratropical próximo à costa do Sul e do Sudeste, associada ao avanço de uma frente fria, deve aumentar as instabilidades e favorecer a ocorrência de temporais, trovoadas e rajadas de vento.

De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o sistema também deve intensificar um corredor de umidade entre o Norte, o Centro-Oeste e o Sudeste, favorecendo a formação de nuvens carregadas.

Enquanto algumas áreas enfrentam risco de chuva intensa, boa parte do Nordeste continua com predomínio de sol, temperaturas elevadas e pouca umidade. Confira como fica o tempo em cada região do país.

Região Norte

O calor e a umidade deixam o tempo abafado em boa parte da Região Norte. A previsão indica pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas principalmente no Acre, em Rondônia, no Amazonas e no oeste e sudoeste de Roraima.

O Inmet emitiu aviso amarelo para chuvas intensas no Acre, no Amazonas, no extremo norte de Rondônia e no sudoeste de Roraima. Também pode chover de maneira isolada no noroeste do Pará e no sul do Tocantins.

Já no Amapá e no litoral paraense, o sol aparece entre nuvens e o calor predomina. Nas capitais, Manaus, Porto Velho e Palmas devem registrar mínima de 24°C. Em Boa Vista, os termômetros podem chegar aos 37°C.

Região Nordeste

O Nordeste terá uma quinta-feira de bastante calor e predomínio de sol. A maior parte dos estados deve registrar poucas nuvens e não tem previsão de chuva significativa.

As exceções ficam no oeste e sul do Maranhão, no sudoeste do Piauí e em áreas do oeste, sudoeste e sul da Bahia, onde podem ocorrer pancadas isoladas.

O calor será intenso principalmente no interior. Entre as capitais, Teresina deve registrar a maior temperatura, com máxima de 39°C. Salvador, Natal, Fortaleza e São Luís podem chegar aos 32°C. A mínima prevista é de 22°C em Maceió.

Região Centro-Oeste

A instabilidade ganha força no Centro-Oeste, principalmente em Mato Grosso do Sul. A previsão aponta chuva com trovoadas desde a manhã e durante a tarde no estado. À noite, as áreas de instabilidade podem avançar para o sul e leste de Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal.

O cenário exige atenção no sul sul-mato-grossense, onde está em vigor um aviso laranja de perigo para tempestades. Nas demais áreas de Mato Grosso do Sul e no sul de Goiás, o alerta é amarelo.

Em Mato Grosso, as precipitações devem ocorrer de maneira mais isolada, especialmente nas porções oeste e norte. Apesar da possibilidade de chuva, o abafamento continua.

Cuiabá pode registrar temperaturas entre 27°C e 35°C. Goiânia também pode alcançar 35°C, enquanto Brasília deve ter mínima de 21°C e máxima de 31°C.

Região Sudeste

A passagem da frente fria e a formação de áreas de baixa pressão deixam o Sudeste em alerta para temporais. A quinta-feira começa com chuva e trovoadas na divisa entre São Paulo e Paraná. Ao longo da tarde, as instabilidades avançam para outras áreas paulistas, o centro-sul de Minas Gerais, o Rio de Janeiro e o sul do Espírito Santo.

Durante a noite, a previsão indica chuva acompanhada de trovoadas em praticamente toda a região.

O Inmet mantém aviso laranja de perigo para tempestades na divisa entre São Paulo e Paraná, incluindo a capital paulista. Nas demais áreas, o alerta é amarelo, com exceção do extremo norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, onde as precipitações devem ser mais isoladas.

Outro ponto de atenção é a possibilidade de granizo em áreas de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e no sul capixaba.

Mesmo com a instabilidade, o calor continua. A capital paulista pode registrar mínima de 18°C e máxima de 31°C. Em Belo Horizonte, os termômetros podem chegar aos 34°C, enquanto no Rio de Janeiro a máxima prevista é de 35°C.

Região Sul

O Sul terá uma diminuição gradual das instabilidades ao longo desta quinta-feira. O Paraná concentra a maior preocupação, com previsão de chuva acompanhada de trovoadas durante a manhã. À tarde, as precipitações devem ficar mais concentradas na divisa com São Paulo.

O centro-norte paranaense está sob aviso laranja de perigo para tempestades. Nas demais áreas do estado e no centro e norte de Santa Catarina, o alerta é amarelo.

Também há possibilidade de chuva isolada durante a manhã no norte gaúcho e em Santa Catarina. No entanto, as condições devem melhorar gradualmente, com redução das precipitações ao longo do dia.

No litoral norte do Rio Grande do Sul e na costa catarinense, há ainda aviso amarelo para ventos costeiros.

As temperaturas ficam mais amenas. Porto Alegre deve registrar mínima de 16°C, enquanto Florianópolis pode chegar aos 24°C e Curitiba aos 25°C.