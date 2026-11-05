Alejandro Zambrana/STF Ministro Edson Fachin

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin , determinou nesta quinta-feira (5) que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste sobre os pedidos de liberdade apresentados pelas defesas de Henrique e Felipe Vorcaro, respectivamente pai e primo do ex-banqueiro Daniel Vorcaro , investigados no escândalo envolvendo o Banco Master.

As defesas pedem a revogação das prisões preventivas dos familiares de Vorcaro. Ao encaminhar os requerimentos à PGR, Fachin destacou a necessidade de reavaliar periodicamente a manutenção das prisões cautelares e solicitou um parecer do órgão antes de analisar os pedidos.

A manifestação da Procuradoria não representa uma decisão sobre a liberdade dos investigados. Após receber o posicionamento do Ministério Público, o ministro poderá avaliar se as prisões devem ser mantidas ou revogadas.





Fachin também analisa pedidos de Daniel Vorcaro

Além dos requerimentos apresentados pelos familiares, Fachin determinou que a PGR se manifeste sobre três pedidos da defesa de Daniel Vorcaro. Os advogados solicitam a revogação da prisão preventiva do ex-banqueiro desde 18 de setembro. Ele está detido na Papudinha, em Brasília.

A decisão ocorre dois dias depois de advogados de Vorcaro se reunirem com um juiz instrutor do gabinete de Fachin, na terça-feira (3). Após o encontro, a defesa afirmou que havia demora na análise dos pedidos relacionados à situação prisional do empresário.

O ministro informou que já analisou os requerimentos de revisão de prisão preventiva e revogação de medidas cautelares que contavam com manifestação prévia do Ministério Público. Agora, solicitou os pareceres pendentes para dar andamento à análise dos demais pedidos.

Os procedimentos relacionados ao Caso Master permanecem sob responsabilidade da Presidência do STF. Já os desdobramentos da investigação sobre a chamada Farra do INSS voltaram à relatoria do ministro André Mendonça.