Willian Dias/ALMG Marcelo Aro (PP)

O ex-secretário de Governo de Minas Gerais, Marcelo Aro (PP), teria trocado mensagens com Daniel Vorcaro nos meses que antecederam a crise do Banco Master, conforme apuração do site O TEMPO. Além disso, o político teria se colocado à disposição para ajudar o banqueiro e mantido contato com ele no dia da primeira fase da Operação Compliance Zero, que resultou na prisão de Vorcaro.

Em abril de 2025, quando ainda estava em discussão a possível compra do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB), Aro enviou uma mensagem ao empresário oferecendo ajuda. "Amigo, bom dia! Tudo bem? Tenho acompanhado as notícias. Passando por aqui só pra me colocar a disposição caso possa ajudar em alguma coisa, ok? Conta comigo!", escreveu.

Vorcaro agradeceu o contato. Naquele momento, a negociação entre o Banco Master e o BRB enfrentava resistência de órgãos de controle, em meio aos questionamentos sobre a operação.

O TEMPO Mensagens trocadas entre Marcelo Aro e Daniel Vorcaro





Mensagens trocadas antes da prisão de Daniel Vorcaro

A troca de mensagens voltou a ocorrer em outubro de 2025, cerca de um mês antes da primeira prisão do banqueiro. Após uma conversa por telefone, Vorcaro encaminhou a Aro o protocolo de um processo que tramitava na Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais.

Em 16 de novembro, véspera da prisão, o banqueiro voltou a procurar o ex-secretário e questionou: "Turma lá não conseguiu ainda né". Aro respondeu que acreditava que a questão já havia sido resolvida e afirmou que faria uma ligação para cobrar providências, acrescentando: "Inacreditável".

O TEMPO Mensagens trocadas entre Marcelo Aro e Daniel Vorcaro













No dia seguinte, 17 de novembro, data em que Vorcaro foi preso na primeira fase da Operação Compliance Zero, os dois também fizeram uma ligação telefônica que durou pouco mais de um minuto.





Aro disse que contato era sobre divório de Vorcaro com ex-esposa

Em nota, Marcelo Aro explicou que o contato estava relacionado a um processo de divórcio de Vorcaro, que envolvia a partilha de bens com a ex-esposa. Segundo o ex-secretário, o banqueiro aguardava a emissão de uma guia para recolhimento de impostos pela Secretaria da Fazenda e pediu que ele verificasse o motivo da demora.

Aro afirmou que procurou imediatamente o então secretário de Fazenda para questionar a situação. Segundo seu relato, o banqueiro teria dito que, caso o procedimento demorasse, poderia realizá-lo em São Paulo e recolher os impostos naquele estado, em vez de Minas Gerais.

O ex-secretário disse, ainda, que não recebeu retorno do secretário sobre o caso e que não voltou a ser procurado por Vorcaro. Ele também afirmou desconhecer a situação atual do processo.

O governo de Minas Gerais também se manifestou e confirmou que o protocolo encaminhado por Vorcaro se referia ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD). Em nota, o Executivo informou que o processo tramitou regularmente na Secretaria de Estado da Fazenda e foi concluído em abril de 2026, com o devido pagamento do imposto.

O governo afirmou que a análise foi conduzida pelas áreas técnicas competentes, seguindo os procedimentos administrativos e legais aplicáveis. Também ressaltou o compromisso com a legalidade, a transparência e a integridade da administração pública, acrescentando que eventuais indícios de irregularidades são submetidos à apuração pelos órgãos competentes.

Leia declaração de Marcelo Aro na íntegra:

“Ele me ligou e relatou que havia se divorciado e que, meses antes, tinha dado entrada em um processo no Estado para fazer a partilha de bens com a ex-esposa. Disse que aguardava havia meses a emissão, pela Secretaria de Fazenda, da guia para pagamento dos impostos e conclusão do divórcio, mas que o Estado de Minas Gerais não a emitia. Pediu que eu verificasse o processo e o motivo da demora. Disse ainda que, se fosse demorar, faria o procedimento em São Paulo e pagaria os impostos lá, e não em Minas Gerais. Liguei imediatamente para o Secretário de Fazenda, perguntei se ele tinha conhecimento do processo e comentei que era a primeira vez que alguém me ligava pedindo para pagar imposto. O secretário disse que não sabia do caso e que verificaria o motivo da demora, já que a conclusão do processo geraria receita para o Estado. Ele não me deu retorno, e eu não voltei a ser procurado sobre o assunto. Por isso, não sei informar em que situação o processo se encontra hoje.”