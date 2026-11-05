José Cruz/Agência Brasil Santiago Peña, presidente do Paraguai

Santiago Peña, presidente do Paraguai, renunciou ao cargo nesta quinta-feira (05), logo após o seu próprio partido apoiar o pedido de impeachment que estava sendo votado na Câmara.

A decisão acontece em meio ao fechamento do Ueno Bank, instituição financeira ligada a ex-sócios comerciais do chefe de Estado. Após constatar que o Ueno não tinha dinheiro suficiente para oferecer aos clientes, o Banco Central do Paraguai realizou a intervenção que resultou no estouro da crise.

Imagem gerada por IA A crise que levou presidente do Paraguai a renunciar









Com o congelamento das economias de cerca de 2,9 milhões de paraguaios, o Ministério Público do país ordenou a prisão de oito diretores, incluindo o CEO da instituição, Federico Miguel Vázquez, controlador do grupo com que Peña mantinha relações comerciais.

O avanço das investigações levou ao Congresso o pedido de impeachment contra o presidente e seu vice, Pedro Alliana.

O documento, que começou a ser analisado na manhã desta quinta-feira (5), possuía como principal acusação o conflito de interesses. Segundo os parlamentares, o mandatário seria acionista da Ueno Holding, dona do banco.

Além de indícios de enriquecimento ilícito, foi apontado um suposto uso de recursos públicos e de fundos da previdência social para beneficiar o Ueno.

Pressão nas ruas e no partido

Aos gritos de “devolvam nosso dinheiro”, correntistas e aposentados realizaram dois dias seguidos de protestos contra Peña.

A polícia bloqueou a passagem e utilizou jatos d'água para dispersar a multidão que tentava chegar à Câmara.

No campo político, o chefe de Estado perdeu o apoio do Partido Colorado, pelo qual foi eleito. O ex-presidente Horacio Cartes, líder do partido, anunciou nesta quinta que a sigla apoiaria a destituição.

Pressionado, Peña publicou um vídeo nas redes sociais comunicando a saída. "Tomei a decisão de apresentar minha renúncia à presidência da República, pensando na estabilidade do nosso país e na paz social", afirmou.

Mesmo após a renúncia, a Câmara aprovou por unanimidade o julgamento de Peña. O caso agora segue para o Senado, que vai decidir se a renúncia vai ser aceita ou se vai dar continuidade ao processo.

Já o pedido contra vice-presidente foi rejeitado por 48 votos a 30. Com isso, ele deve herdar o cargo, conforme previsto pela Constituição.







