Reprodução/Wikimedia Commons Elon Musk tem prejuízo bilionário após eleições

O resultado das eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, as midterms, deixou um prejuízo bilionário para o empresário Elon Musk.

De acordo com o O Globo, a derrota dos Republicanos provocou uma perda de mais de US$ 120 bilhões em valor de mercado para as empresas do empresário.

As ações da Tesla e da SpaceX caíram 2,4% e 4,9%, respectivamente. Os números são da tarde desta quarta-feira (4).

Um dos fatores que explicam essa queda é que as duas empresas têm sede no Texas, onde a governadora eleita Gina Hinojosa (Democratas) fez campanha, em parte, contra a expansão sem limites dos data centers.

Além disso, o bilionário investiu cerca de US$ 500 milhões (aproximadamente R$ 2 bilhões) principalmente para apoiar candidatos republicanos, segundo informações do The Washington Post.

Com as doações, ele se tornou o maior doador individual das midterms. Do total doado, mais de US$ 276 milhões (cerca de R$ 1,1 bilhão) foram para apoiar candidatos conservadores e ajudar o Partido Republicano a manter o controle do Congresso.

A maior contribuição individual foi de US$ 158 milhões (aproximadamente R$ 632 milhões) ao Senate Leadership Fund, grupo que financia campanhas de candidatos republicanos ao Senado.

Lasers não funcionaram

O empresário Elon Musk brincou com o resultado das eleições de meio de mandato dos Estados Unidos.

Após o Partido Democrata conquistar maioria no Senado e na Câmara, o empresário afirmou que os lasers espaciais para interferir nas eleições não funcionaram. A declaração foi feita nesta quarta-feira (04).

Aliado do presidente Donald Trump, o bilionário investiu cerca de US$ 500 milhões (aproximadamente R$ 2 bilhões) principalmente para apoiar candidatos republicanos.

Democratas conquistam maioria no Congresso

Os americanos foram às urnas na terça-feira (3) para escolher representantes da Câmara, do Senado e governadores em todo o país. As eleições de meio de mandato, conhecidas como midterms, são realizadas a cada dois anos, na metade do mandato presidencial, e definem a composição do Congresso americano.

Até as 22h30 desta quarta-feira (4), os democratas somavam 238 cadeiras na Câmara e 54 no Senado, contra 147 e 44 dos republicanos, respectivamente.

O resultado representa um revés para Donald Trump, já que a perda da maioria nas duas casas do Congresso pode dificultar a aprovação de propostas do governo e ampliar o poder de fiscalização da oposição sobre a administração republicana.



