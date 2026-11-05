Reprodução/Youtube Eduardo Bolsonaro

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) afirmou que não teme ter que deixar os Estados Unidos após a vitória do Partido Democrata nas Eleições de Meio de Mandato , as Midterms, quando são renovados todos os deputados americanos e um terço dos senadores.

A declaração foi dada em entrevista ao influenciador de direita americano Joey Mannarino, gravada antes de sua participação na CPAC, evento realizado no resort Mar-a-Lago, de propriedade do presidente Donald Trump.

“Acho que eles vão tentar [medidas contra nós]. Não cabe ao Congresso, nos EUA, revogar vistos ou cidadanias. Eu estou 100% legal aqui, assim como meu irmão e nossa família”, afirmou.

Eduardo também comparou uma eventual medida contra ele à deportação de refugiados de países como Irã e Venezuela para “ditaduras como o Brasil”.

O ex-deputado está nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025. Em junho de 2026, foi condenado por unanimidade pela Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) a quatro anos e dois meses de prisão pelo crime de coação no curso do processo.

Os ministros entenderam que ele articulou, junto a autoridades americanas, medidas como sanções contra integrantes do Supremo e tarifas comerciais contra o Brasil para pressionar a Corte e tentar interferir no julgamento que condenou seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por tentativa de golpe de Estado.

Apesar da condenação, Eduardo afirmou que sua permanência nos Estados Unidos não está ameaçada. O ex-parlamentar também sustentou que eventuais decisões sobre sua situação migratória não poderiam ser tomadas pelo Congresso americano, mas pelas autoridades competentes do país.



