Geraldo Magela/Agência Senado Senador Rogério Marinho (PL)

O Partido Liberal (PL) oficializou, nesta quarta-feira (04), a candidatura do senador Rogério Marinho (RN) à presidência do Senado em 2027. A reunião ocorreu em Brasília e reuniu cerca de 30 senadores.

O senador defendeu mudanças nas regras de votação para a presidência do Senado, atualmente realizada por voto secreto. Segundo ele, os eleitores devem ser informados sobre como os parlamentares se posicionam.

Ele também procurou se afastar da ideia de que sua candidatura representa uma ofensiva contra os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). O parlamentar afirmou que não pretende fazer campanha pelo impeachment dos integrantes da Corte, mas reforçou que eventuais crimes de responsabilidade devem ser analisados.

Para a eleição à presidência do Senado, marcada para 1º de fevereiro de 2027, Marinho irá concorrer com Davi Alcolumbre (União-AP), atual presidente da Casa.

Esta não é a primeira vez que Marinho disputa o comando do Senado. Em 2023, concorreu contra Rodrigo Pacheco (PSD-MG), a pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Durante a reunião, afirmou que, apesar da derrota, sua candidatura contribuiu para unir a oposição.

“Precisamos mostrar que nós estamos vivos. E o que nós representamos durante o processo eleitoral precisa permanecer. Não tivemos êxito, mas com os vencedores, porque perdemos ganhando. Isso nos deu unidade, nos deu liga”, afirmou





Anistia e homenagem a Flávio Bolsonaro

Durante o encontro, Marinho defendeu que o Congresso avance na discussão do projeto de anistia aos condenados pela tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023. Segundo o senador, a eleição para o comando da Casa é uma oportunidade de destravar pautas defendidas pela oposição.

“O Congresso Nacional vai nos dar condição de destravar a pauta e vamos permitir que o projeto da anistia seja apreciado”, afirmou.

O parlamentar também homenageou Flávio Bolsonaro (PL-RJ) , que deixou o Brasil após a derrota para Lula. Marinho, que coordenou a campanha presidencial do senador, mencionou uma proposta apresentada por ele para acabar com a reeleição e afirmou que não pretende se calar diante do que considera abusos políticos.

Direita dividida é um obstáculo

Outra candidata à presidência do Senado é a senadora Tereza Cristina (PP-MS), ex-ministra da Agricultura do governo Bolsonaro. Apesar de confirmar sua candidatura, Marinho afirmou que pretende buscar um acordo com a parlamentar para construir um nome único da oposição.

Ele também reconheceu a legitimidade da candidatura de Tereza e disse que os parlamentares tentarão viabilizar seus nomes antes de chegar a um entendimento.

O líder do PL no Senado, Carlos Portinho (RJ), também defendeu Tereza Cristina durante a reunião e criticou manifestações de integrantes da direita contra a senadora. Segundo ele, a ex-ministra sempre participou das articulações do grupo.

Enquanto isso, Alcolumbre conta com o apoio das direções do MDB, PSD, PT e da federação União-PP. Apesar do respaldo partidário, o atual presidente também enfrenta resistências individuais dentro dessas bancadas.

Marinho tem o apoio de Flávio Bolsonaro e de Carlos Bolsonaro (PL-SC), eleito senador por Santa Catarina. O PL pretende utilizar o tamanho de sua bancada na próxima legislatura para reivindicar a presidência da Casa.

A votação será secreta, o que permite dissidências entre parlamentares de partidos cujas direções já declararam apoio à reeleição de Alcolumbre.