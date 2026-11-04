Imagem melhorada com IA Peixe salta contra a correnteza no Rio Mogi Guaçu, em Pirassununga (SP), no início da piracema

Os peixes já começaram a "voar" no Rio Mogi Guaçu, em Pirassununga, interior de São Paulo, na piracema, época de reprodução iniciada no último domingo (1º). Todos os anos, os animais nadam contra a correnteza para chegar às cabeceiras, locais de desova.

Entre os principais fatores que contribuem para a subida dos cardumes está a chuva. Ela aumenta o volume de água e faz com que as espécies consigam vencer as pedras e quedas d'água.

No caso do Mogi Guaçu, foi registrada uma vazão média de 453 m³/s, bem acima dos registros durante o período de seca.

Regras de pesca

A piracema coincide com o período de defeso, que restringe a pesca até 28 de fevereiro de 2027. O objetivo é a proteção das espécies nativas na fase de vulnerabilidade.

Os únicos que são exceção às regras são os peixes invasores, como as tilápias, as carpas e os tucunarés.

Para evitar a captura irregular, a Polícia Militar Ambiental (PMA) realiza operações de fiscalização até o término do defeso. Quem for flagrado retirando peixes nativos pode responder por crime ambiental, com penas que incluem multas, apreensão de equipamentos e prisão.







