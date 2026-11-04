Divulgação ATR-72 da VoePass

A Justiça de São Paulo autorizou a penhora de uma aeronave da antiga companhia aérea Voepass para garantir o pagamento de uma dívida de R$ 9,2 mil com um hotel de Minas Gerais. O avião, avaliado inicialmente em R$ 25 milhões, é do modelo ATR-72-212A.

A decisão foi tomada pela 5ª Vara Cível de Ribeirão Preto, no interior paulista, onde ficava a antiga sede da empresa. O processo foi movido pelo Coqueiro Parc Hotel, localizado em Goianá (MG), e começou em julho de 2025.

A cobrança é referente a despesas com hospedagem de tripulantes e passageiros da companhia aérea.

Dívida pode levar aeronave a leilão

Antes de determinar a penhora do avião, a Justiça tentou bloquear valores nas contas bancárias da Voepass. No entanto, nenhuma quantia foi encontrada.

Agora, caso a decisão seja mantida após eventual recurso, será necessário realizar uma avaliação atualizada do valor de mercado da aeronave. Depois dessa etapa, o avião poderá ser levado a leilão judicial para quitar o débito.

A ação ainda cabe recurso, e a penhora não significa que a aeronave será leiloada imediatamente.

Voepass encerrou atividades após acidente

A decisão ocorre em meio à crise financeira enfrentada pela empresa, que teve suas atividades encerradas depois que a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) cassou seu certificado de operador aéreo.

A medida foi uma das consequências do acidente envolvendo o voo 2283, que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, em 9 de agosto de 2024. A aeronave fazia o trajeto entre Cascavel (PR) e Guarulhos (SP).

Todas as 62 pessoas que estavam a bordo morreram, sendo 58 passageiros e quatro tripulantes.

Investigação apontou falhas na manutenção

As investigações sobre a tragédia identificaram problemas no sistema de degelo do avião e falhas nos procedimentos operacionais. A aeronave enfrentou condições severas de formação de gelo durante o voo e perdeu o controle antes de chegar ao destino.

O relatório da Polícia Federal também apontou uma suposta cultura de omissão de registros técnicos dentro da companhia. Segundo a investigação, problemas em aeronaves deixavam de ser formalizados para evitar que os aviões fossem retirados de operação durante inspeções e manutenções.

A PF identificou práticas como manipulação de registros de manutenção, pressão sobre funcionários e utilização de componentes com problemas.

A Voepass, por sua vez, afirmou que sempre adotou protocolos de segurança, manutenção e treinamento previstos pela Anac. A empresa também declarou ter colaborado com as autoridades durante as investigações.

A companhia ainda não teve sua responsabilidade criminal definitivamente estabelecida pelos fatos investigados.