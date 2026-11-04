Brandon Bell/Getty Images J.D Vance

O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, afirmou que a insatisfação dos eleitores com a guerra f oi um dos principais fatores para a derrota republicana nas eleições de meio de mandato , as Midterms. Em publicação na rede social X nesta quarta-feira (4), Vance reconheceu que parte dos eleitores que apoiaram Donald Trump nas eleições presidenciais de 2024 votou em candidatos democratas neste ano.

Segundo o vice-presidente, o problema da campanha republicana não foi necessariamente a baixa participação nas urnas, mas a perda de apoio entre eleitores que tradicionalmente integravam a base do partido. Vance afirmou que os dados de comparecimento indicavam um desempenho razoável dos republicanos em diferentes estados, mas não refletiam a mudança de preferência de parte do eleitorado.

"Os nossos eleitores apareceram. E as quatro razões acima são o porquê de muitos deles terem votado em democratas", escreveu.

Na publicação, Vance relatou conversas com dois analistas políticos que identificaram a insatisfação de antigos eleitores republicanos como um sinal de alerta durante a campanha. Um deles apontou que muitos eleitores de Trump em 2024 estavam irritados com o governo e planejavam votar nos democratas.





Guerra, inflação e relação com Israel estão entre as principais insatisfações

Vance também compartilhou os quatro principais motivos apontados por eleitores que deixaram de apoiar os republicanos. De acordo com o levantamento mencionado pelo vice-presidente, as respostas foram:

Encerrar a guerra;

Concentrar esforços no custo de vida e na inflação;

Retomar a política de "América em Primeiro Lugar";

Mudar a relação dos Estados Unidos com Israel.

Para Vance, a rejeição ao conflito foi o fator determinante para o resultado eleitoral. "A razão pela qual perdemos é a guerra. O próprio presidente disse isso na noite passada", afirmou, sem detalhar a declaração de Trump à qual se referia.

O vice-presidente também reconheceu que a mensagem econômica dos republicanos poderia ter sido mais incisiva durante a campanha. Apesar disso, argumentou que a insatisfação com a guerra teve peso maior na decisão dos eleitores.

Vance critica propostas de anistia e pede mudanças no partido

Na publicação, o vice-presidente também antecipou que o resultado das eleições deve provocar disputas internas entre republicanos sobre os rumos do partido. Ele criticou possíveis propostas de anistia a imigrantes em situação irregular e defendeu mudanças na fiscalização de empresas que contratam trabalhadores sem documentação.

Vance afirmou que os republicanos precisam reconhecer os motivos da derrota antes de definir os próximos passos. Para ele, qualquer avaliação honesta sobre o desempenho eleitoral deve começar pela insatisfação com a guerra.

Ao final do texto, o vice-presidente disse continuar esperançoso em relação ao futuro do país e incentivou os eleitores insatisfeitos com os resultados a apoiar candidatos republicanos alinhados às suas posições.