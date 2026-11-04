Reprodução/White House Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.

O perfil oficial da Casa Branca na rede social X publicou, nesta quarta-feira (4), uma mensagem em tom provocativo direcionada aos eleitores democratas, um dia após a derrota dos republicanos nas eleições de meio de mandato, as Midterms.

A publicação traz uma foto do presidente Donald Trump apoiado sobre uma mesa, com os punhos fechados e olhando diretamente para a câmera. Na parte inferior da imagem, a frase: "PSA: Trump is still your president", que pode ser traduzida como "Aviso de utilidade pública: Trump ainda é seu presidente".

Thank you for your attention to this matter. https://t.co/Q1ZGYM7idV — The White House (@WhiteHouse) November 4, 2026





A postagem provocou reações de internautas, especialmente de democratas. Entre os comentários, alguns associaram Trump ao criminoso sexual Jeffrey Epstein , enquanto outros ironizam a relação do presidente americano com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sugerindo que o líder israelense teria influência sobre o governo dos Estados Unidos.

Já em outra publicação, desta vez na Truth Social, sua própria rede social, Trump atribuiu a derrota republicana à ausência de seu nome nas cédulas de votação. "Se estivesse, teríamos vencido DE LAVADA! Obrigado pela atenção a este assunto", escreveu.





Democratas conquistam maioria no Congresso

Os americanos foram às urnas na terça-feira (3) para escolher representantes da Câmara, do Senado e governadores em todo o país. As eleições de meio de mandato, conhecidas como midterms, são realizadas a cada dois anos, na metade do mandato presidencial, e definem a composição do Congresso americano.

Na disputa deste ano, estavam em jogo as 435 cadeiras da Câmara dos Representantes e 35 das 100 vagas do Senado, além de 36 governos estaduais. Até as 16h desta quarta-feira (4), os democratas somavam 237 cadeiras na Câmara e 54 no Senado, contra 139 e 44 dos republicanos, respectivamente.

O resultado representa um revés para Donald Trump , já que a perda da maioria nas duas casas do Congresso pode dificultar a aprovação de propostas do governo e ampliar o poder de fiscalização da oposição sobre a administração republicana.