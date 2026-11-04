Mike Johnson/Instagram Mike Johnson (Republicanos)

O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Mike Johnson (Republicanos), afirmou que vai deixar o comando da Casa após a derrota republicana nas eleições de meio de mandato, as midterms.

As informações são da Agência France Press e a decisão do deputado foi confirmada nesta quarta-feira (4).

O deputado Mike Johnson é a terceira autoridade na linha de sucessão presidencial, ficando atrás apenas do presidente Donald Trump e do vice-presidente JD Vance.

A decisão foi comunicada na manhã desta quarta-feira (4), após o Partido Democratas conquistar a maioria das cadeiras da Câmara dos Deputados e do Senado americano.

Mike Johnson tem 54 anos e é deputado pelo estado da Louisiana. Ele está à frente da presidência da Câmara desde outubro de 2023 e chegou como o candidato de consenso entre os republicanos.

A saída do atual presidente abre caminho para uma nova disputa. Os principais candidatos são Steve Scalise, atual líder da maioria republicana e também deputado pela Louisiana, e Jim Jordan, presidente da Comissão de Justiça da Câmara e representante de Ohio.

A votação interna está prevista para acontecer na próxima terça-feira (10).

Democratas conquistam maioria no Congresso

Os americanos foram às urnas na terça-feira (3) para escolher representantes da Câmara, do Senado e governadores em todo o país. As eleições de meio de mandato, conhecidas como midterms, são realizadas a cada dois anos, na metade do mandato presidencial, e definem a composição do Congresso americano.

Na disputa deste ano, estavam em jogo as 435 cadeiras da Câmara dos Representantes e 35 das 100 vagas do Senado, além de 36 governos estaduais.

Até as 22h30 desta quarta-feira (4), os democratas somavam 238 cadeiras na Câmara e 54 no Senado, contra 147 e 44 dos republicanos, respectivamente.

O resultado representa um revés para Donald Trump, já que a perda da maioria nas duas casas do Congresso pode dificultar a aprovação de propostas do governo e ampliar o poder de fiscalização da oposição sobre a administração republicana.



