Reprodução Câmeras de segurança registraram banhistas correndo pela Praia Grande, em Ubatuba, logo depois dos disparos na tarde de segunda-feira (2), durante o feriado de Finados

Três homens foram presos depois de um tiroteio ter causado correria entre comerciantes e banhistas na Praia Grande, em Ubatuba, litoral de São Paulo.

O caso aconteceu nesta segunda-feira (2), feriado de Finados. Segundo a Polícia Civil, pelo menos um dos tiros atingiu o vidro do balcão de um dos 30 quiosques da orla. Ninguém se feriu.

Como a polícia chegou aos suspeitos?

Guardas civis municipais estavam realizando um patrulhamento de rotina quando ouviram barulhos parecidos com tiros. Logo em seguida, turistas começaram a correr.

Durante a ocorrência, as autoridades foram informadas sobre um homem de camiseta branca e boné vermelho que estaria armado. Ao efetuarem a abordagem, os guardas encontraram um revólver calibre 38 com a numeração suprimida e seis cartuchos.

Outro homem, que portava a mesma arma momentos antes, também foi identificado e localizado com ajuda das imagens das câmeras de segurança.

Quem são os presos?

A Guarda Civil Municipal informou que os dois suspeitos abordados foram identificados como Giovany Aparecido Santos Ferreira Leite, de 25 anos, e Alexsandro Bastos da Cruz, de 21 anos.

Ambos apontaram um terceiro homem como responsável pelos tiros: Marcos Davi da Silva Nogueira Araujo, de 18 anos. De acordo com a Polícia Militar, ele fugiu em direção a uma área residencial, cruzou a rodovia Rio-Santos e foi detido em uma adega, a cerca de 400 metros da praia.

Com ele, os policiais localizaram dois cartuchos. Um outro revólver calibre 38, com cinco cartuchos, estava em uma prateleira próxima ao local da apreensão do indivíduo.

Ao todo, foram apreendidos dois revólveres calibre 38 e 13 cartuchos de munição.

Marcos foi autuado por suspeita de tentativa de homicídio. A Polícia Civil pediu à Justiça a sua prisão preventiva.

Já Giovany e Alexsandro vão responder por porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.



