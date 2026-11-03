Pexels Feriado de Tiradentes em abril de 2026 será a próxima data de descanso nacional no calendário oficial do país

Com a chegada dos últimos meses de 2026, muitos trabalhadores já começam a consultar o calendário em busca das próximas oportunidades de descanso. Depois do feriado de Finados, celebrado em 2 de novembro, ainda há datas que podem garantir uma pausa na rotina até o final do ano.

O próximo feriado nacional será em 15 de novembro, quando é comemorada a Proclamação da República. Neste ano, a data será em um domingo, o que não representa uma folga extra para quem já costuma descansar nesse dia.

Em sequência, o calendário traz uma oportunidade melhor para quem deseja aproveitar um período prolongado de descanso. O Dia de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, será em uma sexta-feira. O mesmo acontece com o Natal, em 25 de dezembro. Nos dois casos, será possível aproveitar o fim de semana para descansar.

Quais são os próximos feriados do ano?

Além dos feriados nacionais, dezembro também terá alguns pontos facultativos nas vésperas do Natal e do Ano-Novo. Confira as datas:

Novembro

15 de novembro (domingo): Proclamação da República — feriado nacional.

20 de novembro (sexta-feira): Dia de Zumbi e da Consciência Negra — feriado nacional.

Dezembro

24 de dezembro (quinta-feira): Véspera de Natal — ponto facultativo após as 13h na administração pública federal.

25 de dezembro (sexta-feira): Natal — feriado nacional.

31 de dezembro (quinta-feira): Véspera de Ano-Novo — ponto facultativo após as 13h na administração pública federal.

É importante lembrar que os pontos facultativos estabelecidos pelo Governo Federal são direcionados aos órgãos da administração pública federal. Então, empresas privadas não são obrigadas a liberar seus funcionários nessas datas.

Além disso, estados e municípios podem estabelecer feriados próprios, de acordo com a legislação local. Por isso, vale conferir o calendário da região onde você mora ou trabalha.

Qual é a diferença entre feriado e ponto facultativo?

Apesar de muitas vezes serem tratados como sinônimos, feriado e ponto facultativo não significam a mesma coisa.

O feriado é uma data estabelecida por lei, podendo valer em todo o território nacional ou apenas em determinado estado ou município. Em geral, garante o direito ao descanso, embora algumas atividades possam continuar funcionando.

Já ponto facultativo permite que órgãos públicos decidam se haverá expediente ou dispensa dos funcionários. No setor privado, a regra é diferente as empresas podem manter o funcionamento normal, sem a obrigação de conceder folga aos empregados.

Gerado por IA Infográfico: feriado vs ponto facultativo





Também existem as datas comemorativas, que têm o objetivo de lembrar acontecimentos históricos, homenagear pessoas ou chamar a atenção para assuntos importantes. Mesmo tendo relevância social, essas datas não garantem folga, pois não são consideradas feriados oficiais.

Como funciona o trabalho durante os feriados?

Mesmo nos feriados nacionais, nem todos os estabelecimentos ficam fechados. Serviços considerados essenciais podem continuar funcionando normalmente, enquanto o comércio e outras atividades seguem as regras previstas na legislação e nos acordos coletivos de cada categoria.

Para os trabalhadores contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o serviço realizado em feriados deve ser compensado com uma folga em outro dia ou pago em dobro, conforme as regras aplicáveis.

Já para quem trabalha na escala de 12 horas de serviço por 36 horas de descanso (12x36), os feriados são considerados compensados pela remuneração mensal, conforme previsto na legislação.

No caso dos profissionais autônomo s e prestadores de serviços contratados como pessoa jurídica ( PJ), as condições de trabalho e descanso dependem do que está em contrato.

Assim, antes de planejar uma viagem ou aproveitar os próximos dias de folga, é importante conferir não apenas as datas do calendário, mas também as regras da empresa e da região onde você trabalha.