Reprodução Roberto Aparecido Alves Cardoso, o Champinha, na época da prisão dele, em 2003

Roberto Aparecido Alves Cardoso, conhecido como Champinha, tinha apenas 16 anos quando participou do sequestro, da tortura e dos assassinatos dos estudantes Liana Friedenbach, de 16 anos, e Felipe Caffé, de 19, em novembro de 2003, em Embu-Guaçu, na Grande São Paulo.

Mais de duas décadas depois, o caso continua chamando a atenção por uma particularidade: embora tenha sido submetido à medida socioeducativa máxima prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Champinha permanece sob custódia do Estado.

A situação é frequentemente lembrada nas discussões sobre a redução da maioridade penal no Brasil, já que ele tinha menos de 18 anos quando os crimes aconteceram. Mas, afinal, por que ele continua privado de liberdade mesmo depois de cumprir a medida determinada pela Justiça?

O que aconteceu no caso Champinha?

Em novembro de 2003, Liana e Felipe estavam acampando em uma região de mata de Embu-Guaçu quando foram rendidos por um grupo de criminosos.

Os dois foram levados para um cativeiro, onde sofreram agressões e tortura. Liana também foi vítima de violência sexual. Felipe foi assassinado, e a estudante acabou morta dias depois.

Champinha foi apontado como um dos principais responsáveis pelos crimes. Na época, tinha 16 anos e, por isso, não poderia responder criminalmente como um adulto, conforme a legislação brasileira.

Ele foi encaminhado à antiga Febem, instituição que posteriormente deu lugar à Fundação Casa, e recebeu a medida socioeducativa de internação pelo período máximo permitido pelo ECA: três anos.









Por que ele não foi liberado depois de três anos?

A explicação está em uma segunda decisão judicial, diferente daquela relacionada aos crimes cometidos na adolescência.

Antes do encerramento da medida socioeducativa, o Ministério Público de São Paulo entrou com um pedido de interdição civil de Champinha, com base em avaliações psiquiátricas que apontavam transtorno de personalidade antissocial e riscos associados ao comportamento dele.

A Justiça acolheu o pedido e determinou a continuidade da internação, agora sob outra fundamentação jurídica: a necessidade de acompanhamento e tratamento em razão de sua condição de saúde mental.

Em 2007, Champinha foi transferido para a Unidade Experimental de Saúde (UES), na Vila Maria, zona norte da capital paulista.

A unidade foi criada para receber pessoas que necessitam de acompanhamento especializado e funciona com estrutura de segurança. A permanência dele no local não corresponde a uma nova condenação criminal nem à continuidade da pena pelos assassinatos.

O caso passou por diferentes instâncias do Judiciário. Em 2019, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou a interdição civil.

Pela lei brasileira, os menores de 18 anos que cometem fatos equiparáveis a delitos possuem um tratamento penal diferenciado em relação aos adultos. Trata-se de uma opção de política criminal que não se confunde com “impunidade”. Esse é um modelo adotado pela maioria dos países do ocidente e recomendado pelo Comitê dos Direitos da Criança da ONU advogado criminal e doutor em Direito Penal pela USP, Plínio Nunes.









Ele pode ficar internado por tempo indeterminado?

Essa é uma das principais controvérsias envolvendo o caso.

O ECA estabelece que a internação socioeducativa não pode ultrapassar três anos. A legislação também prevê a liberação compulsória aos 21 anos.

Entretanto, a situação de Champinha passou a ser tratada por outro instrumento jurídico, a interdição civil, que não tem o mesmo limite de duração da medida socioeducativa.

Com isso, a permanência dele na unidade não está vinculada a uma sentença penal com prazo determinado. A situação é alvo de questionamentos jurídicos, especialmente sobre os limites da privação de liberdade e as garantias individuais.

Em 2023, a Defensoria Pública de São Paulo e o governo estadual estabeleceram a criação de um comitê interdisciplinar para acompanhar o tratamento oferecido aos internos da UES. A iniciativa ocorreu após questionamentos sobre a assistência psicossocial disponibilizada no local.

O que diz a legislação brasileira?

Atualmente, a Constituição Federal estabelece que menores de 18 anos são penalmente inimputáveis e estão sujeitos a uma legislação específica. Isso significa que adolescentes não respondem por crimes da mesma forma que adultos, mas podem ser responsabilizados por atos infracionais.

O ECA prevê diferentes medidas socioeducativas, que variam conforme a gravidade da infração e as circunstâncias do caso. Entre elas estão:

Advertência: orientação formal ao adolescente.

Obrigação de reparar o dano: quando existe prejuízo material.

Prestação de serviços à comunidade: realização de atividades gratuitas.

Liberdade assistida: acompanhamento e orientação por profissionais.

Semiliberdade: cumprimento de medida com restrições de liberdade, mas possibilidade de atividades externas.

Internação: privação de liberdade em estabelecimento destinado a adolescentes.

A internação é a medida mais rigorosa e pode ser aplicada em situações que envolvem violência ou grave ameaça contra outra pessoa. O prazo máximo é de três anos, com reavaliações periódicas.

Como está a discussão sobre a redução da maioridade penal?

O caso de Champinha é frequentemente utilizado como argumento por defensores da redução da maioridade penal, que consideram insuficiente o limite de três anos de internação para adolescentes envolvidos em crimes de extrema gravidade.

A discussão voltou a ganhar força em 2026, com propostas em tramitação no Congresso Nacional.

Em junho, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou, por 44 votos a 18, a admissibilidade de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos.

Essa aprovação, porém, não significa que a mudança já esteja valendo. A proposta ainda precisa passar por uma comissão especial e ser votada em dois turnos pelo plenário da Câmara.

No Senado, uma emenda apresentada pelo senador Rogério Marinho (PL-RN), em outubro, também propôs reduzir a idade de responsabilização criminal para 16 anos, com possibilidade de aplicação a partir dos 14 em determinadas situações.

A proposta prevê a responsabilização de adolescentes pela legislação penal comum em casos específicos, mas ainda depende de análise e votação.

Diferentemente das penas criminais, as medidas de segurança no Brasil não têm prazo máximo (apenas mínimo, de 1 ano). Elas duram enquanto não haja a constatação de cessação de periculosidade do agente, o que deve ser avaliado de forma periódica via perícia submetida ao crivo do Ministério Público e do juiz competente. Há diversos exemplos na história manicomial brasileira, de pessoas que passaram décadas sob medidas de segurança. E isso não se confunde com pena de prisão perpétua, porque medidas de segurança não são pena (reservada apenas aos maiores de 18 anos mentalmente sãos). advogado criminal e doutor em Direito Penal pela USP, Plínio Nunes.









O caso de Champinha mudaria com a redução da maioridade?

Não automaticamente.

A situação de Champinha está relacionada à legislação vigente na época dos crimes, em 2003, quando ele tinha 16 anos. Além disso, sua permanência na Unidade Experimental de Saúde decorre de uma decisão de interdição civil, e não de uma condenação criminal como adulto.

Mesmo que uma eventual mudança na Constituição seja aprovada, ela não transformaria retroativamente a medida socioeducativa aplicada a ele em uma pena criminal.

O caso, portanto, reúne duas discussões diferentes: a responsabilização de adolescentes que cometem crimes graves e os limites legais para manter uma pessoa privada de liberdade por razões relacionadas à saúde mental.