Reprodução/Instagram Matt Robertson exibe dois achigãs de boca pequena durante o The Champions

O pescador Matt Robertson, de Kentucky, nos Estados Unidos, conquistou US$ 1,25 milhão (cerca de R$ 6,8 milhões) no último sábado (31), após ter sido campeão do The Champions, torneio de pesca de achigã. Segundo os organizadores, esse foi o maior prêmio já pago na história a um profissional da modalidade.

Em sua primeira edição, o evento reuniu 60 dos principais pescadores do mundo para uma disputa de três dias no rio Cumberland, perto de Nashville, no Tennessee. Cada competidor levou para a pesagem os cinco maiores peixes do dia.

Todos pescaram nos primeiros dois dias, no entanto, somente os 15 melhores avançaram para a final, etapa na qual, o placar foi zerado e venceu quem registrou o maior peso total.

Robertson investiu na pesca do achigã-de-boca-pequena em um ponto abaixo da barragem do rio para se manter na liderança. No último dia, ele registrou cerca de 9,1 quilos com seus cinco peixes. "Acabei de vencer o maior torneio da história da pesca de achigã. O prêmio de US$ 1,25 milhão vai mudar minha vida", afirmou.

Reprodução/Instagram Matt Robertson posa com o cheque de US$ 1,25 milhão (cerca de R$ 6,8 milhões) após vencer o The Champions





Achigã

Nativo da América do Norte, o achigã é famoso por sua agilidade e saltos acrobáticos quando é fisgado.

Entre as características estão barras verticais escuras e os olhos avermelhados.

A espécie pode chegar a cerca 69 centímetros e 5,4 quilos.



