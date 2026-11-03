Reprodução Motociclista morre após cair em bueiro durante chuva em BH

Um motociclista morreu após ser arrastado por uma enxurrada e ficar preso em um bueiro durante a forte chuva que atingiu Belo Horizonte na noite desta segunda-feira (2).

O acidente foi registrado na Rua Joaquim Correia de Aquino, no bairro Camargos, na Região Noroeste da capital mineira.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para a ocorrência. Os agentes conseguiram retirar o jovem de dentro do bueiro, mas ele não resistiu e a morte foi registrada no local.

O motociclista tem 23 anos e chegou a ficar com uma das pernas presa no bueiro, sem conseguir sair do local. Ele foi encontrado parcialmente dentro da estrutura, com a parte superior do corpo para fora da abertura.

Os bombeiros ainda realizaram manobras de ressuscitação cardiopulmonar, mas o motociclista não respondeu aos procedimentos.

Além do resgata, outros motoqueiros que passaram pelo local tentaram ajudar o jovem. Porém, o nível da água subiu e a força da enxurrada também colocou em risco as outras pessoas.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e as causas do acidente ainda não foram esclarecidas.

Chuva e granizo

Uma forte chuva atingiu diversos pontos de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, na noite desta segunda-feira (2). A tempestade veio ainda acompanhada pela queda de granizo.

Durante o dia, a Defesa Civil de Belo Horizonte divulgou pelo menos quatro alertas e atualizações sobre as condições meteorológicas na cidade.

Em um dos avisos, o órgão alertou para a possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento de aproximadamente 60 km/h. Este alerta é válido até as 8h desta terça-feira (3).



