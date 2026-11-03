Rosinei Coutinho /STF Luiz Fux parece inconformado com a condenação de Jair Bolsonaro e aliados que tentaram golpear o Estado brasileiro

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que as casas de apostas esportivas, conhecidas como bets, deveriam ser banidas do cenário esportivo nacional. A declaração foi feita na abertura da audiência pública realizada nesta terça-feira (3), em Brasília, para discutir os efeitos da medida provisória que restringiu a atuação das plataformas no Brasil.

Ao justificar sua posição, Fux relembrou debates realizados pelo Supremo em novembro de 2024, quando entidades apresentaram estudos e relatos sobre os impactos sociais das apostas. Entre os problemas apontados estavam endividamento, comprometimento da renda familiar, transtornos de saúde mental, violência doméstica e vulnerabilidade de crianças e adolescentes.

O magistrado afirmou que se convenceu de que a ludopatia, que é um transtorno relacionado à perda de controle sobre o hábito de jogar, e que representa um problema de saúde pública e também econômico. Ele ressaltou, porém, que a defesa do banimento é sua posição individual e que a decisão sobre o tema cabe ao colegiado.

A manifestação foi contestada por representantes de clubes de futebol. Flamengo, Fluminense, Botafogo, Cruzeiro, São Paulo e Sport Club Corinthians Paulista questionaram a proibição e alertaram para os efeitos da medida sobre patrocínios, direitos de transmissão, empregos e contratos já firmados com empresas do setor. Eles defedem principalmente a regulamentação e um período de transição da proposta.

Governo aponta danos à saúde e ligação com crime organizado

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, defendeu a intervenção do governo federal e afirmou que os impactos das apostas ultrapassam a esfera econômica. Segundo ele, a atuação do Estado é necessária diante de consequências relacionadas à saúde pública, à cidadania digital e à segurança.

O ministro afirmou que não se trata de demonizar empresas ou profissionais que atuaram de boa-fé no setor, mas de enfrentar problemas associados ao funcionamento das plataformas. Entre as preocupações mencionadas, citou a proximidade indesejável entre casas de apostas, crime organizado e lavagem de dinheiro.

Durante a exposição, Wellington apresentou dados atribuídos à Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Segundo o levantamento citado por ele, 10,9 milhões de brasileiros apostam de maneira arriscada e 1,4 milhão apresentam sinais de transtorno do jogo, condição reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

O ministro também apontou o crescimento dos atendimentos relacionados a jogos e apostas no Sistema Único de Saúde (SUS), que passaram de 2.262 em 2023 para 3.490 em 2024. Ele mencionou ainda que mais de um milhão de pessoas solicitaram a autoexclusão de plataformas.

Wellington criticou mecanismos utilizados pelas empresas para estimular a permanência dos usuários, como reprodução automática de jogos, bônus e obstáculos para a retirada de dinheiro. Na avaliação dele, essas estratégias formam uma espécie de arquitetura da dependência.

AGU diz que regulamentação anterior foi insuficiente

O advogado-geral da União, Jorge Messias, também defendeu a medida provisória editada pelo governo Lula. Para ele, o Estado tem o dever de interromper uma atividade econômica quando os instrumentos de proteção existentes não conseguem impedir violações de direitos fundamentais.

Messias argumentou que as leis anteriores, que regulamentaram o setor, não foram suficientes para conter os prejuízos à saúde mental, ao orçamento doméstico e às relações familiares. Segundo o advogado-geral, mecanismos como limites individuais e autoexclusão dependem da iniciativa do próprio apostador, justamente quando ele pode estar com a capacidade de controle comprometida.

O representante da AGU afirmou que a experiência acumulada com a regulamentação demonstrou a necessidade de uma intervenção mais ampla. Também citou dados sobre o volume movimentado pelas plataformas e informações de entidades do varejo para defender que os efeitos da medida sejam analisados em diferentes áreas da economia.

No entanto, Messias reconheceu que a transição precisa considerar a segurança jurídica e as obrigações assumidas pelos operadores. A União defende a constitucionalidade da medida provisória e sua manutenção.

Flamengo questiona rompimento de contratos

O vice-presidente do Flamengo, Flávio de Araújo Willeman, afirmou que o clube passou por uma profunda reformulação financeira a partir de 2013 e estruturou seu planejamento considerando as regras estabelecidas para o mercado de apostas.

Segundo ele, a instituição acreditou na regulamentação promovida pelo governo e celebrou contratos com empresas do setor com base nesse cenário. Willeman defendeu que os acordos não sejam interrompidos de forma repentina e questionou quem assumirá as responsabilidades financeiras decorrentes de eventuais rescisões.

O dirigente também alertou para possíveis consequências sobre os empregos e as atividades esportivas mantidas pelo clube. De acordo com a exposição, mais de mil trabalhadores poderiam ser comprometidos pelos impactos da queda das receitas.

Willeman afirmou que não estava discutindo a necessidade de cuidados e fiscalização sobre as apostas, mas questionou a escolha pela proibição. Ele argumentou que mais de 90% dos países regulam o setor e citou competições internacionais, como a Champions League, como exemplos da presença de marcas de apostas no esporte.

O representante do Flamengo também sustentou que os problemas mais graves estariam associados às plataformas ilegais. Na avaliação dele, a proibição seria uma saída mais simples do que aprimorar a fiscalização e o controle do mercado. O dirigente ainda questionou a constitucionalidade da medida.

Fluminense estima perdas de R$ 200 milhões

Na sequência, um representante do Fluminense apresentou os possíveis efeitos da proibição sobre as fontes de financiamento dos clubes. Segundo a exposição, as equipes contam com cinco principais tipos de receita, e a medida atinge diretamente duas delas: patrocínios e publicidade em placas de campo, além de valores relacionados aos direitos de transmissão.

O representante afirmou que, na avaliação apresentada durante a audiência, a venda de jogadores seria a única fonte de receita do futebol que não sofreria impacto direto da restrição.

Como exemplo da dimensão financeira do problema, ele citou uma estimativa de R$ 3 bilhões em receitas para os clubes da Série A, dos quais aproximadamente R$ 1 bilhão estaria relacionado às casas de apostas.

No caso do Fluminense, o impacto estimado apresentado foi de R$ 200 milhões. O dirigente também chamou atenção para a situação de equipes menores do Rio de Janeiro, que, segundo ele, podem sofrer redução de até 50% nas receitas relacionadas aos direitos de transmissão.

Outro ponto destacado foi a estrutura de despesas dos clubes. A folha salarial representa um dos principais compromissos financeiros das instituições, que precisam continuar pagando jogadores e funcionários mesmo diante de uma eventual redução de receitas.

O representante ainda afirmou que os clubes podem ter de arcar integralmente com os valores previstos em contratos rescindidos. Por isso, defendeu um período de adaptação antes da implementação de restrições mais severas à publicidade do setor.

Na comparação com outros países, ele argumentou que experiências internacionais previram prazos de pelo menos dez meses para adequações relacionadas à publicidade de apostas.

Botafogo pede distinção entre empresas legais e ilegais

O representante do Botafogo também questionou a forma como o debate sobre as apostas vem sendo conduzido. Um dos argumentos apresentados foi a necessidade de diferenciar as plataformas autorizadas e submetidas às regras das empresas que operam ilegalmente.

O dirigente afirmou que os dados utilizados para justificar a proibição precisam considerar essa distinção. Também mencionou o movimento de países do G20 em favor de modelos de regulamentação do setor, em vez de uma interrupção generalizada das atividades.

O Cruzeiro, São Paulo e Sport Club Corinthians Paulista também participaram das manifestações dos clubes durante a audiência.

Os representantes também demonstraram preocupação com os efeitos da proibição sobre o futebol feminino. Durante as manifestações, eles ressaltaram que a redução dos investimentos e das receitas de patrocínio pode prejudicar o desenvolvimento da modalidade, especialmente em um momento de preparação para a próxima Copa do Mundo Feminina, marcada para 2027, no Brasil.

Na avaliação dos clubes, a restrição pode comprometer recursos destinados à estrutura das equipes, à formação de atletas e à ampliação da modalidade. O alerta foi de que a perda de patrocinadores e de espaços de publicidade pode afetar não apenas os times masculinos, mas também projetos que dependem de investimentos para crescer no futebol feminino.

Fux relembra impactos sociais das apostas

Ao abrir a audiência, Fux relembrou os debates realizados pelo STF em 2024 sobre os impactos sociais e psicológicos das apostas. Na ocasião, entidades apresentaram preocupações com endividamento, saúde mental, violência doméstica, vulnerabilidade de crianças e adolescentes e uso de recursos destinados a despesas essenciais.

O ministro citou levantamentos apresentados naquele debate que apontavam comprometimento da renda de apostadores e uso de dinheiro destinado a despesas básicas. Também afirmou que a dependência em jogos pode provocar consequências graves para as famílias.

Entretanto, Fux destacou que a discussão atual precisa considerar os argumentos dos diferentes setores envolvidos. Além dos danos sociais, o ministro apontou a necessidade de avaliar a segurança jurídica e a confiança de empresas e instituições que firmaram contratos com base nas regras anteriormente estabelecidas.

A audiência foi convocada pelo ministro no contexto de ações que questionam a legislação sobre apostas e a medida provisória do governo federal. O encontro busca reunir argumentos sobre os impactos sociais, econômicos e jurídicos das restrições.