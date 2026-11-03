Agência Brasil/Arquivo Ex-deputada segue foragida da justiça brasileira

A ex-deputada federal Carla Zambelli publicou um vídeo nas redes sociais, nesta terça-feira (3), afirmando que não está conseguindo emprego na Itália devido ao bloqueio de bens e às restrições financeira. Segundo ela, o ministro Alexandre de Moraes é o responsável por essa situação e, para se manter financeiramente no país, abriu uma comunidade por assinatura mensal de R$ 50. A inscrição dará acesso a conteúdos sobre diversas áreas do conhecimento, produzidos pela própria Zambelli, além de relatos do que viveu na prisão.



Se você um dia me admirou, eu te peço essa ajuda. Que você entre nessa comunidade e faça sua inscrição, para que eu possa me manter aqui na Itália." Carla Zambelli, ex-deputada federal









Por que Zambelli fugiu para Itália?



A ex-deputada está morando no país desde junho de 2025, após condenação decretada pelo Supremo Tribunal Federal pela invasão de sistemas, pela adulteração de documentos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal.

Zambelli ficou presa por meses no presídio Rebibbia, foi solta em 22 de maio de 2026 e é considerada foragida da justiça brasileira. A justiça da Itália adiou para o dia 24 de novembro o julgamento sobre a extradição de para o Brasil.



Por que Zambelli não consegue abrir uma conta?



A condenação do STF pelos crimes resultou em bloqueios e ordens que impedem movimentações bancárias. Além disso, seu nome consta na lista vermelha da Organização Internacional de Polícia Criminal, o Interpol, o que dificulta ainda mais processos burocráticos no país.



