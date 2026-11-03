Reprodução/Million Dollar Fish Matthew Maurice, 26, com o barramundi premiado e o cheque de 1 milhão de dólares australianos (cerca de R$ 3,6 milhões)

O pescador Matthew Maurice, de 26 anos, pescou o barramundi de um milhão de dólares australianos (cerca de R$ 3,6 milhões) na última quinta-feira (29).

A captura fez parte do Million Dollar Fish, competição de pesca que ocorre no Território do Norte, na Austrália. Quem fisga peixes com etiqueta vermelha é recompensado com valores em dinheiro.

Em 12 anos, Matthew foi o segundo a pegar o peixe mais valioso.

Ele e seu irmão mais novo pescavam em Corroboree Billabong, perto de Darwin. Ao ver a marcação, o pescador ligou para avisar a família: "Sou milionário, mãe!"

Segundo ele, o objetivo é utilizar o prêmio com sabedoria. Entre os planos, estão o de comprar uma casa e pagar as dívidas.

Barramundi

Também conhecido como robalo-asiático, o barramundi é nativo da região do Indo-Pacífico.

Ele possui como principais características os olhos avermelhados, a capacidade de adaptação tanto em águas doces quanto em águas salgadas e o crescimento rápido.

A espécie pode superar mais de 1 metro de comprimento e chegar a 60 quilos.



