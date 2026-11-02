Antonio Cruz/Agência Brasil Caminhoneiros

A possibilidade de uma greve nacional dos caminhoneiros na próxima quinta-feira (05) começou a movimentar as redes sociais e gerar dúvidas sobre uma possível paralisação nas estradas brasileiras. Mensagens e vídeos compartilhados na internet falam em uma mobilização por tempo indeterminado, com reivindicações relacionadas ao preço do diesel e aos custos do transporte.

Apesar da repercussão, não há confirmação de uma greve nacional para a data. O presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores (Abrava) , Wallace Landim, conhecido como Chorão, negou que a entidade tenha convocado o movimento.

Segundo o representante, as informações que circulam na internet utilizam conteúdos relacionados a mobilizações anteriores da categoria.

Sem convocação para 5 de novembro

A repercussão aumentou depois que publicações passaram a apresentar o dia 5 de novembro como data definida para o início da paralisação. Algumas mensagens mencionam a possibilidade de interrupção das atividades por tempo indeterminado.

No entanto, Chorão afirmou que não existe uma greve nacional programada para novembro. O dirigente também esclareceu que as reivindicações dos profissionais e as conversas com o governo federal não significam que uma paralisação tenha sido organizada.

Até o momento, não há confirmação de adesão conjunta das principais entidades representativas dos caminhoneiros.

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) também compartilhou em suas redes sociais uma reportagem sobre a possível mobilização, contribuindo para ampliar a repercussão do assunto.

Quais as reivindicações dos caminhoneiros?

Embora tenha negado a convocação de uma greve, o presidente da Abrava reconheceu que a categoria enfrenta dificuldades e mantém reivindicações em discussão com o governo federal.

Entre as principais preocupações estão o preço do diesel, os custos operacionais dos veículos e os valores pagos pelos fretes. A manutenção dos caminhões, os pedágios e outras despesas também pesam no orçamento dos profissionais, especialmente daqueles que trabalham de forma autônoma.

Outro ponto discutido envolve a planilha de custos do transporte e a chamada equalização de eixos, tema relacionado às regras de pesagem dos veículos.

Segundo Chorão, as tratativas continuam. O representante esteve em Brasília na semana passada e participou de uma reunião no Ministério dos Transportes para acompanhar as demandas do setor.

Caminhoneiros podem fazer greve futuramente?

Apesar de descartar uma paralisação neste momento, o presidente da Abrava não afastou a possibilidade de uma mobilização no futuro.

A avaliação é de que, caso as reivindicações não avancem nas negociações com o governo, a categoria poderá discutir outras formas de pressionar por mudanças.

Isso, porém, não representa uma convocação para o dia 05 de novembro. Até agora, não há uma decisão formal que indique uma paralisação nacional organizada para a próxima quinta-feira.

Greve pode afetar o abastecimento?

A preocupação com uma possível greve também está relacionada à importância do transporte rodoviário para a economia brasileira. Grande parte dos alimentos, combustíveis, medicamentos e outros produtos consumidos no país depende dos caminhões para chegar aos estabelecimentos comerciais.

Uma paralisação de grandes proporções poderia provocar atrasos nas entregas, dificuldades de abastecimento e impactos em diferentes setores.

Foi o que aconteceu em maio de 2018, quando uma greve nacional dos caminhoneiros provocou desabastecimento de combustíveis, falta de produtos em supermercados e interrupções em diversos serviços.

Entretanto, não há indicação concreta de que esse cenário vá se repetir em novembro. Sem uma convocação confirmada e sem informações sobre adesão nacional, não é possível afirmar que haverá bloqueios nas rodovias ou problemas no abastecimento a partir do dia 05.

Por enquanto, a orientação é acompanhar os comunicados oficiais das entidades representativas e evitar compartilhar mensagens antigas ou sem identificação dos responsáveis pela convocação.