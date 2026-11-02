Reprodução/TV Globo André Janones (Rede-MG)

O deputado federal André Janones (Rede-MG) descartou assumir um ministério no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reeleito para um quarto mandato. Responsável pela criação do canal de mensagens conhecido como “Exército do Lula”, que reuniu mais de 10 milhões de pessoas nas três semanas que antecederam o segundo turno, o parlamentar afirmou que pretende continuar atuando na Câmara dos Deputados.

“Eu não vou aceitar nenhum ministério. Está cravado. Não vou ser ministro do governo Lula. Vou continuar na Câmara dos Deputados representando o povo”, declarou Janones em entrevista exclusiva ao Fantástico, exibida neste domingo (1º).

A declaração ocorre após a participação do deputado na campanha que ajudou a mobilizar apoiadores de Lula nas redes sociais. A estrutura digital ganhou projeção durante a disputa presidencial e chegou a ser destaque na imprensa internacional depois da vitória do petista.

O que Janones pretende fazer com o "Exército do Lula"

Durante a entrevista, Janones explicou que pretende manter o canal de comunicação com os apoiadores, mas reconheceu que o modelo de mobilização utilizado durante a campanha precisa passar por mudanças.

O deputado administra o espaço diretamente pelo celular. Segundo ele, o grupo chegou a ultrapassar a marca de 10 milhões de participantes nas semanas anteriores à votação. Depois da eleição, houve uma redução no número de integrantes.

Janones afirmou acreditar que parte dos participantes não era formada por apoiadores de Lula. Na avaliação do parlamentar, aproximadamente 1 milhão de pessoas poderiam ter entrado no canal sem compartilhar o posicionamento político do grupo.

“Eu acho que vai cair até mais, porque, agora, muitos do lado de lá começaram a sair. Deve ter 1 milhão de infiltrados. E 9 milhões são do nosso campo”, afirmou.

O deputado também reconheceu que a concentração das decisões em sua figura não representa o modelo de democracia que considera ideal.

“É um modelo transitório, necessário para a gente vencer uma eleição, necessário para a gente poder dar governabilidade ao presidente a partir de agora. Mas é um modelo que deve servir como transição”, explicou.

Janones disse que já conversou com Lula sobre o futuro do canal e afirmou que o espaço pertence ao presidente, já que foi construído em torno de seu nome e de sua campanha.

Encontro com Lula no Palácio da Alvorada

Dois dias depois da eleição, Janones recebeu uma ligação de Lula enquanto estava no Rio de Janeiro. Na conversa, o presidente o convidou para ir a Brasília, participar de uma transmissão ao vivo e almoçar com ele.

O parlamentar aceitou o convite e seguiu para o Palácio da Alvorada, onde encontrou Lula e a primeira-dama Janja. O almoço durou aproximadamente três horas.

O encontro ocorreu em meio às especulações sobre a participação de Janones no próximo governo. Apesar da proximidade com o presidente e da atuação de destaque na campanha digital, o deputado foi categórico ao afastar a possibilidade de ocupar um cargo ministerial.

Estratégia digital ganhou repercussão internacional

A atuação de Janones à frente do “Exército do Lula” ultrapassou as fronteiras brasileiras depois da vitória do presidente. O parlamentar relatou ter recebido convites para entrevistas de veículos estrangeiros, entre eles o francês Le Monde e o britânico The Guardian.

Também mencionou o interesse de jornalistas de países como Alemanha, França, Itália, Espanha, Colômbia e México.

“A repercussão internacional é a única coisa que não estava no meu radar”, afirmou.

Durante a campanha, o deputado chegou a percorrer cerca de 2 mil quilômetros por semana de carro, segundo relatou ao programa. A intenção era garantir conexão com a internet para continuar coordenando as ações de mobilização digital.





Janones comenta investigações e polêmicas

A entrevista também abordou episódios controversos da trajetória política do deputado, incluindo uma medida protetiva solicitada por uma ex-companheira, com base na Lei Maria da Penha, e uma investigação relacionada à suspeita de rachadinha.

Sobre a medida protetiva, Janones afirmou que não poderia comentar o caso porque o processo tramita em segredo de Justiça. O parlamentar declarou que não foi condenado e disse acreditar que a verdade prevalecerá.

Em relação à investigação sobre suspeita de rachadinha, envolvendo fatos entre 2019 e 2020, a Procuradoria-Geral da República (PGR) apontou o uso de um cartão de crédito de um assessor para o pagamento de despesas pessoais. Janones negou ter desviado salários de funcionários.

O deputado celebrou um acordo para encerrar o processo sem condenação e afirmou ter devolvido R$ 131.511.

Janones também comentou a suspensão de seu mandato por três meses, após embates com adversários na Câmara. Disse não se arrepender de suas atitudes e avaliou que decisões desse tipo são influenciadas por disputas políticas.

Questionado sobre acusações de divulgação de notícias falsas durante a campanha presidencial, o parlamentar defendeu uma publicação sobre possíveis cortes em programas sociais caso Flávio Bolsonaro fosse eleito. O conteúdo foi contestado judicialmente pelo adversário de Lula.

Janones reconheceu que a informação poderia ser considerada duvidosa, mas negou ter divulgado uma mentira.