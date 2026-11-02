Reprodução Joelison Fernandes da Silva, conhecido como Ninão, é o homem mais alto do Brasil

Joelison Fernandes da Silva, conhecido como Ninão e considerado o homem mais alto do Brasil, voltou a dar os primeiros passos após receber duas próteses desenvolvidas sob medida. Aos 41 anos, ele tem 2,37 metros de altura e precisou amputar as duas pernas em decorrência de complicações de saúde.

A conquista marca uma nova etapa na recuperação do paraibano, que agora passa por um processo de adaptação aos equipamentos. As próteses foram fabricadas especialmente para atender às suas características físicas, considerando a altura e o peso, de aproximadamente 185 quilos.

O reencontro com a possibilidade de caminhar foi acompanhado pelo programa Fantástico, da TV Globo, que mostrou os primeiros movimentos de Ninão com os novos equipamentos.

Crescimento acelerado e diagnóstico de gigantismo

A história de Ninão com a altura começou ainda na infância. Segundo ele, até os 8 anos, teve uma infância tranquila. Foi nessa idade que começou a crescer rapidamente, chamando a atenção da família.

Aos 10 anos, já media 1,70 metro, praticamente a mesma altura do pai. Aos 14, chegou a 1,96 metro e recebeu o diagnóstico de gigantismo, condição provocada pela produção excessiva do hormônio do crescimento.

Em muitos casos, o problema está relacionado a um tumor benigno na hipófise, glândula localizada no cérebro responsável pela produção de diferentes hormônios. O tratamento pode envolver cirurgia para retirar o tumor e controlar a produção hormonal.

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Na adolescência, Ninão teve medo de passar pelo procedimento e adiou a operação. Aos 21 anos, já media 2,29 metros. Quando finalmente realizou a cirurgia, continuou crescendo e ganhou mais oito centímetros, chegando aos atuais 2,37 metros.

Complicações levaram às amputações

O excesso do hormônio do crescimento também pode provocar alterações metabólicas, entre elas a resistência à insulina. No caso de Ninão, a condição evoluiu para diabetes, e ele enfrentou uma infecção grave em uma das pernas.

A primeira amputação aconteceu em 2021. No ano seguinte, com uma prótese fornecida por uma clínica de João Pessoa, ele conseguiu voltar a dar alguns passos e recuperar parte da mobilidade.

A situação, porém, voltou a se complicar em 2024, quando a infecção atingiu a outra perna. Dessa vez, foi necessário realizar uma segunda amputação.

Mesmo diante das dificuldades, Ninão procurou manter a independência e a rotina ativa. Sua mãe, Divanilda Fernandes da Silva, contou que o filho sempre teve disposição para realizar diferentes atividades.

Para conseguir novos equipamentos e voltar a caminhar, ele decidiu divulgar uma campanha nas redes sociais. O pedido chegou a uma clínica especializada de Sorocaba, no interior de São Paulo, que se mobilizou para desenvolver as próteses.

Equipamentos passaram por testes de resistência

A fabricação exigiu um trabalho especial. Primeiro, os profissionais fizeram moldes de gesso para reproduzir as medidas das pernas de Ninão e garantir que os encaixes fossem adequados.

Além do tamanho, outro desafio era encontrar materiais capazes de suportar o peso do paraibano, estimado em 185 quilos. Por isso, os equipamentos passaram por testes de resistência realizados na Rússia, em parceria com uma empresa especializada.

De acordo com o representante da empresa, Dmitry Nizamov, os pés das próteses foram submetidos a testes para suportar até 700 quilos.

Cada equipamento pesa aproximadamente seis quilos, enquanto os pés têm 38 centímetros de comprimento, equivalentes à numeração 60. A estrutura foi reforçada para garantir maior segurança e durabilidade durante o uso.

Outro detalhe foi pensado para facilitar a rotina: a cobertura de borracha tem os dedos separados, permitindo que Ninão utilize sandálias e chinelos.

Inicialmente, os encaixes são feitos com um molde de acrílico transparente, que posteriormente será substituído por fibra de carbono.

Primeiros passos representam nova conquista

Com as próteses ajustadas, Ninão começou a fase de adaptação. Primeiro, treinou o equilíbrio e a sustentação do próprio corpo com o auxílio de barras paralelas e profissionais da clínica.

A fisioterapeuta avaliou que ele já apresentava força suficiente para conseguir manter a estabilidade. A partir daí, os exercícios passaram a incluir caminhadas, pesos e obstáculos, com o objetivo de desenvolver os movimentos e aumentar a segurança.

Durante os treinos, Ninão também mostrou disposição para atividades mais desafiadoras, como exercícios com bola e tentativas de fazer embaixadinhas enquanto se apoiava nas barras.

A recuperação é importante não apenas para que ele volte a caminhar, mas também para retomar atividades que faziam parte de sua vida. Entre 2022 e 2024, o paraibano integrou a Seleção Brasileira de esportes adaptados e espera voltar a praticar a modalidade.

A mãe acompanhou emocionada os primeiros passos do filho. Para Divanilda, ver Ninão novamente de pé representa uma conquista que vai além da reabilitação.

Ao falar sobre a sensação de voltar a andar, o paraibano resumiu o momento em uma palavra: liberdade.