Reprodução Instagram Flávio estava acompanhado da sua mulher, Fernanda Bolsonaro, do irmão, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), e da cunhada, Heloísa Bolsonaro.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) participou de um culto evangélico no domingo (1º), na cidade de Fort Lauderdale, na Flórida, nos Estados Unidos. Ele estava acompanhado do irmão, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), e de outros familiares.

A presença da família Bolsonaro foi divulgada pela própria igreja, a Base Celeiro Flórida, que publicou vídeos e fotografias da celebração nas redes sociais.

A publicação chamou atenção por mostrar os irmãos juntos durante a passagem pelos Estados Unidos, para onde Flávio fugiu após a derrota na eleição presidencial.

Igreja compartilhou registros nas redes sociais

Nas imagens divulgadas pela Igreja Base Celeiro Flórida, Flávio aparece ao lado de Eduardo durante a celebração. A esposa do senador, Fernanda Bolsonaro, e a mulher do ex-deputado, Heloísa Bolsonaro, também estavam presentes.

Na legenda da publicação, a igreja celebrou a visita dos familiares. “Hoje tivemos a honra de receber a família Bolsonaro aqui na Celeiro Flórida Casa de Oração”, escreveu a instituição.

Os pastores Jose Mauricio Fernandes e Alice Fernandes também aparecem nos registros divulgados pelo perfil religioso.

A igreja publicou vídeos e uma fotografia do encontro, que ocorreu no domingo. A celebração foi realizada na unidade da Celeiro, em Fort Lauderdale, cidade localizada no sul da Flórida.



Flávio está nos Estados Unidos após derrota eleitoral

A passagem pela igreja ocorre poucos dias depois de Flávio deixar o Brasil. O senador chegou a Miami em 28 de outubro, acompanhado da esposa e das duas filhas, após perder a disputa presidencial para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no segundo turno das eleições.

Eduardo Bolsonaro, que vive nos Estados Unidos desde 2025, foi ao encontro do irmão na chegada ao país. Na ocasião, publicou uma fotografia dos dois nas redes sociais e afirmou que continuaria atuando politicamente mesmo fora do Brasil.

Em 8 de outubro de 2026, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a expedição de um mandado de prisão contra o ex-deputado Eduardo Bolsonaro e o início do cumprimento da pena de 4 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial semiaberto.

Como ele está fora do Brasil e não se apresentou voluntariamente, é tecnicamente tratado como procurado pelas autoridades brasileiras.

A viagem também ocorre em meio a desdobramentos judiciais envolvendo o senador. A saída do país aconteceu apesar de uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que Flávio entregasse os passaportes e não deixasse o território brasileiro.