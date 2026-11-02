Pedro Boaventura/iG Calor de 40°C e granizo marcam a primeira semana de novembro

Novembro começa com uma semana marcada por temporais e risco de granizo, mas com temperaturas que podem chegar até os 40°C em diferentes regiões do Brasil. A previsão é do Canal Rural.

De acordo com os meteorologistas, a previsão indica chuvas volumosas para a Região Sul, enquanto o calor e a irregularidade das precipitações devem atingir o Centro-Oeste, o Norte e o Nordeste.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que a atuação de áreas de baixa pressão sobre o interior da América do Sul segue contribuindo para intensificar as instabilidades no centro-sul do país.

Além disso, um canal de umidad e entre as regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste, que se estende até a área mais norte da Região Sul, deve favorecer a ocorrência de pancadas de chuva com trovoadas e ainda manter a sensação de tempo abafado.

Por outro lado, no leste de Roraima, no norte do Pará, no Amapá e em grande parte do Nordeste, as chances de chuva são menores.

Veja a previsão por região

Sul

Durante a semana, a formação da área de baixa pressão, combinada com transporte de umidade, deve intensificar as instabilidades nos três estados da Região Sul, principalmente no Paraná.

Cidades como Foz do Iguaçu, Cascavel, Guaíra, Umuarama e áreas próximas a Maringá, no interior paranaense, a previsão indica chuvas moderadas a fortes, acompanhadas de raios, temporais isolados e rajadas de vento de até 60 km/h.

As instabilidades também devem atingir Santa Catarina e a metade norte do Rio Grande do Sul. O tempo deve ficar mais firme apenas no centro-sul gaúcho.

Os acumulados podem chegar até 100 milímetros na área mais ao norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no centro-oeste do Paraná.

Mesmo com as chuvas, as temperaturas podem chegar a 30°C nos pontos mais chuvosos. Além disso, durante a semana, há risco também de queda de granizo.

A tendência de melhora nas condições do tempo deve acontecer apenas na sexta-feira (6). Neste dia, a previsão indica predomínio de sol nos três estados.

Sudeste

Na Região Sudeste, as temperaturas devem subir por conta do afastamento de uma área de baixa pressão do litoral, somada à mudança na circulação dos ventos. Na área mais ao norte de Minas Gerais, a temperatura pode chegar aos 40°C.

Mesmo com a elevação dos termômetros, a combinação de calor e umidade mantém as condições para pancadas de chuva nos quatro estados da região.

As instabilidades devem ser mais intensas no interior de São Paulo, no Sul de Minas Gerais, na região central de Minas e na Zona da Mata mineira. Também há previsão de chuva para o Espírito Santo e para o Rio de Janeiro.

Ao longo de toda a semana, os acumulados devem variar entre 30 e 40 milímetros na região, conforme informou o Canal Rural.

Centro-Oeste

Durante esta semana, a Região Centro-Oeste deve ser atingida por tempestades por conta do calor e da elevada umidade, somadas ainda à atuação de uma área de baixa pressão.

Segundo a previsão, as instabilidades serão mais intensas em grande parte do Mato Grosso do Sul. Porém, há chances de pancadas de chuva no Mato Grosso, em Goiás e no Distrito Federal.

Os meteorologistas informaram que o volume de acumulados deve ficar entre 20 e 25 milímetros durante os cinco dias da semana.

Mesmo com as chuvas, as temperaturas podem chegar aos 40°C. As instabilidades devem proporcionar alívio temporário ao calor.

Norte

Ainda de acordo com os meteorologistas do Canal Rural, o calor e a disponibilidade de umidade na atmosfera devem manter as condições favoráveis à formação de nuvens carregadas em parte da Região Norte.

Sendo assim, há previsão de chuva no Acre, Rondônia, Amazonas, parte do Pará e Tocantins, incluindo a capital Palmas.

Já em Roraima, inclusive na capital Boa Vista, a previsão indica pancadas de chuva que podem ocorrer com intensidade moderada a forte em alguns pontos.

Nesses pontos, os acumulados devem variar entre 20 e 25 milímetros em cinco dias. O volume deve aliviar temporariamente o calor.

Nas áreas com pouca chance de chuva, as temperaturas podem atingir 40°C e a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30%. Essa combinação eleva o risco de incêndios.

Nordeste

No Nordeste, o tempo continua sob influência de tempo quente e predominantemente seco durante toda a semana. A previsão indica o sol e temperaturas próximas de 40°C para grande parte da região, especialmente no Agreste nordestino.

Além disso, de acordo com os meteorologistas, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30%, aumentando o risco de focos de incêndio.

Por outro lado, no litoral nordestino, a circulação dos ventos marítimos ainda pode favorecer a formação de chuvas rápidas e passageiras.

A previsão também indica pancadas de chuva para parte da Bahia, do Maranhão e do Piauí, com acumulados previstos entre 20 e 25 milímetros. As precipitações devem amenizar temporariamente o calor.



