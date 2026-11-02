Divulgação/PRF Arraia é resgatada em moto na BR-381

Uma arraia viva foi resgatada, sendo transportada por uma motocicleta na BR-381. O caso aconteceu neste último sábado (31) no trecho do interior de São Paulo. O animal estava em uma sacola.

O resgate foi feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na altura do quilômetro 65, no município de Mairiporã, durante uma fiscalização.

De acordo com a PRF, após uma abordagem a uma motocicleta, os policiais encontraram a arraia acondicionada em um saco plástico dentro de uma sacola, no baú utilizado para entregas por aplicativo.

Ao ser questionado, o motociclista afirmou que foi contratado para fazer o serviço do transporte do animal.

A PRF informou que as condições de transporte colocavam em risco a sobrevivência do animal. Sendo assim, os policiais encaminharam a arraia a uma clínica veterinária do município.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Mairiporã, onde a ocorrência foi registrada. Por conta da ausência de documentação fiscal, o homem pode responder por possível crime ambiental.

O proprietário da arraia, que contratou o serviço, compareceu voluntariamente à delegacia e declarou criar e vender esses animais sem autorização dos órgãos competentes.

Além disso, ele explicou ter adquirido o animal em São Paulo e contratado o frete para enviar o animal a um amigo que mora em Mairiporã.

A arraia foi identificada como da espécie motoro e media cerca de 30 centímetros de diâmetro. Ela integra a fauna silvestre brasileira.

A criação dela para fins comerciais depende da autorização dos órgãos ambientais competentes.

A manutenção da arraia em ambiente doméstico exige aquisição regular e documentação que comprove a origem legal do animal.

Após ser resgatada, a arraia foi e ncaminhada para atendimento veterinário e ficou sob os cuidados de um médico-veterinário. O destino do animal ainda vai ser definido.

Divulgação/PRF Arraia é resgatada em moto na BR-381





Arraia motoro

A arraia motoro também conhecida popularmente como arraia-olho-de-pavão ou arraia-de-fogo. O animal é uma das espécies de arraias de água doce mais conhecidas do mundo.

A espécie costuma habitar bacias hidrográficas da América do Sul, como as bacias amazônica, do Paraná e do Paraguai.

Além disso, esse tipo de arraia é conhecido por conta de um padrão de manchas em formato de olhos.

A arraia motoro é procurada pelos seres humanos para o mercado de aquário. O preço de um filhote da espécie costuma variar entre R$ 400 e R$ 850 no mercado legal no país.

BR-381

A BR-381 é uma rodovia federal que liga os estados do Espírito Santo e São Paulo, cortando o estado de Minas Gerais.

Ao todo, ela possui um cerca de 1,1 mil quilômetros de extensão e é dividida em trechos administrados por diferentes empresas.

No trecho que liga o estado de São Paulo à capital mineira, ela é chamada de Fernão Dias, e é considerado um dos pontos mais importantes da via.

A Nova 381 administra cerca de 303 quilômetros da via, trecho todo localizado no território de Minas Gerais, entre Belo Horizonte e Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

O trecho é conhecido como "Rodovia da Morte" por causa do alto registro de acidentes e traçado sinuoso de pista simples.





