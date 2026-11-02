Reprodução Primeira viagem de carro Rio-São Paulo

Há mais de cem anos, foi registrada a primeira viagem de carro no trecho Rio-São Paulo. Na época, a conexão ligava a então capital do Brasil, Rio de Janeiro, a uma das maiores potências econômicas do país, São Paulo.

O curioso é que essa viagem não foi feita por um brasileiro e, além do trecho entre as capitais, o condutor também fez história ao subir o Morro do Corcovado de carro.

A subida só era feita por trem e, anos depois, o local se tornou a casa do Cristo Redentor, uma das sete maravilhas do mundo.

O homem foi considerado o primeiro motorista a encarar longos percursos de automóvel no Brasil.

A rivalidade

Tudo começou no verão de 1908, quando um francês conhecido como conde Jacques Bouly de Lesdain chegou ao Rio de Janeiro.

Na época, o viajante tinha 27 anos e já era conhecido por expedições ao redor do mundo.

O Conde de Lesdain havia percorrido boa parte da Ásia Central, nas áreas da Mongólia e da China. Além disso, ele também cruzou parte do Tibet até a Índia. As caravanas foram feitas a cavalo, mulas e camelos.

No Brasil, Lesdain veio acompanhado de um carro, o Brasier 16/26 HP. O veículo era destaque nas principais competições automobilísticas da época.

Seduzido pelo Corcovado, o francês decidiu subir a montanha com o carro. O feito era inédito na época, já que o único caminho até o pico era pela estrada de ferro.

Apesar de ser chamado de maluco, o Conde de Lesdain conseguiu realizar a subida e ganhou as manchetes dos jornais ao redor do país.

Algum tempo depois, o francês recebeu a informação de que seu concorrente, Gastão de Almeida, tentaria chegar a São Paulo de carro. Com isso, Lesdain correu para realizar a expedição primeiro.

Junto com outros amigos, que também eram mecânicos, eles organizaram a viagem e preparam o Brasier 16/26HP para o percurso. Parte da carroceria do veículo foi retirada e substituída com espaço para ferramentas, correntes, estopa, querosene e 18 latões de gasolina.

Após a preparação, no dia 6 de março de 1908, Lesdain e seus amigos partiram da Garage Excelsior, no Centro do Rio de Janeiro.

Reprodução Primeira viagem de carro Rio-São Paulo





Caminho de trilhas

Logo após partir, o Conde de Lesdain já encontrou muita dificuldade. Segundo os relatos da época, o francês levou cerca de 34 horas para percorrer os primeiros 15 quilômetros.

Além disso, ele recebeu a informação de que Gastão de Almeida não havia ido para São Paulo e tinha sido o primeiro a ir de carro do Rio de Janeiro a Petrópolis, na Região Serrana do Rio.

O percurso de Gastão foi feito em três dias. Enquanto o rival celebrava, Lesdain seguia com dificuldades no rumo à capital paulista.

Como ainda não havia uma estrada que ligasse a cidade do Rio da Janeiro a São Paulo. O Conde precisou atravessar caminhos de boiadeiros e trilhas ligando fazendas. A primeira rodovia Rio-São Paulo só foi inaugurada em 1928, duas décadas depois.

Ao chegar no quinto dia de viagem, a equipe do francês ainda estava em uma região que hoje é considerada a Região Metropolitana do Rio. Eles precisavam ir de trem expresso à capital carioca para buscar mais combustível, peças e alimentos.

Além disso, a viagem ocorria sob fortes chuvas de verão. O mau tempo desorientava a equipe e trazia muita lama, o que dificultava ainda mais o percurso. O veículo chegou a ficar atolado e precisou ser rebocado por bois.

Apesar dos percalços, o grupo conseguiu avançar e chegou à região do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo.

Neste ponto, outro incidente foi registrado. Na altura do município de Areias, o povo inteiro se reuniu para ver um automóvel pela primeira vez. Porém, quando Lesdain resolveu ligar o carro, o motor de quatro cilindros do Brasier explodiu e soltou algumas peças.

O incidente acabou deixando um morador com a perna quebrada. Ele era professor na cidade. Em conversa ao iG, historiadores de Areias confirmaram o episódio.

Após vencerem a metade do percurso, a equipe passou a enviar telegramas para a cidade de São Paulo, anunciando a chegada.

Foi então que, no dia 11 de abril de 1908, Conde Lesdain, o Brasier e os amigos chegaram ao bairro da Penha, em São Paulo. Diversos curiosos e apaixonados por automobilismo foram receber o francês.

Ao todo, foram 36 dias de expedição percorrendo cerca de 700 quilômetros. O caminho não era quase reto, como é hoje.

A chegada foi celebrada com uma festa no restaurante Rotisserie Sportsman. Lá, Lesdain anunciou que seguiria viagem para o litoral paulista.

Arquivo/Correio Paulistano Seção de "Sport" e "Automobilismo" do jornal Correio Paulistano, em 12 de abril de 1908, cita expedição do Conde Lesdain





Repercussão

A expedição repercutiu na imprensa da época. Em uma edição do Correio Paulistano de 12 de abril de 1908, é possível ler toda a história.

Nesta edição, toda a expedição do Conde Lesdain e equipe é documentada. O francês já era conhecido em meio à imprensa por conta da subida ao morro do concorvado.

"Eram 6 horas e meia da tarde de hontem, quando o arrojado automobilista conde de Lesdain passou pela Rua Quinze de Novembro em sua auto Brasier, seguido por alguns que o foram esperar à Penha. [...] Ao chegar à Rotisserie Sportsman, foi oferecido ao respectivo conde Lesdain uma taça de champagne e aos colegas que o tinham ido esperar", conta o registro de imprensa.

A história também reaparece na edição do Correio Paulistano impressa em 20 de fevereiro de 1908.

As edições do Correio Paulistano foram cedidas ao iG para consulta pelo Almanaque Urupês, canal feito por historiadores do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo.



