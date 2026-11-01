Reprodução/Fantástico Polícia Federal investiga tráfico de ovos de aves em extinção

Uma rede internacional de tráfico de ovos de aves brasileiras em extinção pode ter movimentado mais de R$ 90 milhões, atuando em cerca de 20 anos. As informações são do Fantástico e o caso é investigado pela Polícia Federal (PF).

De acordo com a reportagem, os ovos eram retirados da natureza e vendidos no exterior por até R$ 6 mil cada. Um grupo criminoso é investigado e, até o momento, quatro pessoas foram presas, entre elas um estrangeiro.

A investigação começou após uma mulher suíça ser detida no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Ela tentava viajar de volta para a Suíça, escondendo no corpo 24 ovos de aves exclusivas do Brasil.

Osestão enrolados eme foram identificados como da espécieElas estão em risco de extinção. Dos 24 ovos apreendidos, apenas nove deram vida.

A suspeita já havia vindo em viagem para o Brasil cerca de 31 vezes. Após ser detida, ela foi liberada e teve o celular apreendido.

No aparelho, a Polícia Federal encontrou ligações com um homem, proprietário de dois grandes viveiros de pássaros na Suíça. Ela também tinha conversas frequentes com a família brasileira natural de Curitiba.

Os brasileiros administravam uma loja de equipamentos de captura e manejo de animais e são os suspeitos de fornecer os ovos aos suíços.

A principal suspeita da PF é que os ovos eram retirados de ninhos em áreas de reserva e unidades de conservação em Bocaiúva do Sul, cidade do Paraná.

A investigação também apontou que a organização criminosa atuava há cerca de 20 anos e realizou, nesse período, o menos 120 viagens com média de 20 ovos por trajeto.

A movimentação dos suspeitos acontecia principalmente no período de reprodução das aves na Mata Atlântica, entre agosto e março.

Reprodução/Fantástico Polícia Federal investiga tráfico de ovos de aves em extinção





Prisões

Após começar a monitorar o brasileiro, a Polícia Federal acompanhou uma viagem do homem à Suíça. Lá, os policiais acompanharam os passos do brasileiro, que encontrou o suíço. Eles seguiram para a Ilha Gran Canária, na Espanha.

Os homens foram presos em flagrante dentro do quarto de um hotel na ilha espanhola. No local, a polícia apreendeu ainda cerca de R$ 260 mil em cédulas de euros e francos suíços.

Os homens aguardam o processo de extradição para o Brasil. A polícia espanhola também acompanha o caso.

Simultaneamente, a Polícia Federal cumpriu mandados em Curitiba e prendeu a esposa e a filha do brasileiro. Na casa e na loja da família, os agentes ainda encontraram 61 animais empalhados e 130 partes de bichos, incluindo crânios e dentes.

O material foi identificado como de espécies ameaçadas, como o mico-leão-de-cara-dourada e primatas colombianos. A mãe responde ao processo em liberdade provisória.

A mulher suíça, que iniciou as investigações, é considerada foragida.



