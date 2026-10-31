Motiva Trens - Oficina de Truques da ViaMobilidade A manutenção dos truques integra uma rotina permanente da operação ferroviária

Todos os dias, milhares de passageiros embarcam nos trens e seguem viagem sem ter contato com uma parte fundamental do sistema ferroviário: o conjunto de equipamentos instalado embaixo dos carros. Conhecido como truque ou bogie, esse mecanismo reúne componentes responsáveis por sustentar a composição, garantir sua estabilidade e permitir o funcionamento de sistemas como rodas, suspensão, tração e freios.

Por trás da circulação dos trens das Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, em São Paulo, existe uma estrutura dedicada justamente à manutenção desses conjuntos.

É a Oficina de Truques da ViaMobilidade, localizada no Pátio Presidente Altino, em Osasco (SP), espaço especializado em desmontagem, limpeza, recuperação estrutural, revisão de componentes, montagem e inspeções técnicas.

O trabalho acontece longe dos olhos dos passageiros, mas tem impacto direto na operação. Afinal, antes de um trem voltar aos trilhos, seus componentes precisam passar por etapas de manutenção e validação de qualidade.

“O truque é uma das partes mais importantes do trem, embora esteja fora da visão do passageiro. É nele que estão sistemas diretamente ligados à segurança, à estabilidade e ao conforto da viagem. Quando fazemos a manutenção desse conjunto com equipe própria, ganhamos controle técnico, agilidade e capacidade de atuar de forma preventiva”, afirma Hugo Guimarães dos Santos, coordenador da Oficina de Truques da ViaMobilidade.

Como funciona a manutenção embaixo dos trens

A revisão dos truques envolve diferentes etapas. O processo começa com a desmontagem e a limpeza dos conjuntos. Em seguida, as equipes trabalham na recuperação estrutural e na revisão de componentes como rodeiros e redutoras. Depois, realizam a montagem final e as inspeções técnicas.

A concessionária também utiliza equipamentos e braços robóticos de alta precisão para identificar e reparar fissuras ou possíveis danos nas estruturas. A tecnologia permite avaliar as peças antes que os conjuntos retornem à operação.

A oficina passou por um processo de internalização dos serviços de manutenção. Com investimento estimado em R$ 75 milhões, a equipe própria de Material Rodante assumiu integralmente etapas da revisão dos truques das Linhas 8 e 9, reduzindo a dependência de fornecedores externos.

Foto: Reprodução/ Divulgação Concessionária também utiliza equipamentos e braços robóticos de alta precisão





Segundo Everton Trindade, diretor das Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, a mudança trouxe reflexos nos custos e nos prazos. Em alguns casos, a redução de despesas superou 40% na comparação com o modelo totalmente terceirizado. A empresa também estima economia acumulada de milhões de reais ao longo dos ciclos de manutenção.

A estrutura atende ainda conjuntos das Linhas 4-Amarela e 5-Lilás do metrô de São Paulo, além de truques do VLT do Rio de Janeiro e do Metrô Bahia, em Salvador. De acordo com a ViaMobilidade, trata-se da maior oficina desse tipo na América Latina.

Tecnologia reduz tempo de serviço

Além da revisão dos componentes, a oficina desenvolveu melhorias em processos de manutenção. Uma delas envolveu a pintura das estruturas dos truques. O tempo de execução caiu de 16 horas para quatro horas, redução de 75%.

Outro avanço ocorreu na usinagem dos cubos de roda. O procedimento, que levava 90 minutos por roda, passou a ser realizado em 15 minutos, um ganho de produtividade de 84%, segundo a concessionária.

A manutenção das redutoras também recebeu ajustes, com otimização do uso de nitrogênio líquido durante a montagem. As mudanças buscam tornar os serviços mais rápidos e eficientes, sem deixar de lado as inspeções necessárias para a liberação dos componentes.





Revisão da frota segue até 2027

O trabalho de manutenção também faz parte da revisão geral dos trens da Série 7000, utilizados nas Linhas 8 e 9. A frota disponível é composta por 16 composições.

Desse total, nove já concluíram a Revisão Geral e duas estão em processo de revisão. A previsão da concessionária é terminar 2026 com 12 trens revisados e concluir o trabalho nas 16 composições até 2027.

A manutenção dos truques integra uma rotina permanente da operação ferroviária. Embora não apareça para quem utiliza o transporte, esse trabalho envolve equipes especializadas, inspeções e intervenções técnicas para manter os trens em circulação.

“É um trabalho silencioso, permanente e essencial, realizado 24 horas por dia, sete dias por semana, para que o cliente tenha uma experiência de transporte cada vez mais segura e regular. Cada melhoria implementada aqui se reflete em mais confiabilidade para os trens, mais eficiência para a empresa e mais segurança para os nossos passageiros”, conclui Hugo Guimarães dos Santos.