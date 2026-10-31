Reprodução Fernando Sastre e Giovanna Pinheiro Silva

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) pretende pedir a abertura de um inquérito policial para investigar Giovanna Pinheiro Silva, namorada do empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, condenado pela morte do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, em um acidente envolvendo um Porsche 911, em 2024.

A jovem poderá ser investigada por suspeita de falso testemunho. Ela foi uma das principais testemunhas dos acontecimentos que antecederam a colisão entre o carro de luxo, conduzido por Fernando, e um Renault Sandero, na zona leste da capital paulista.

A iniciativa do Ministério Público ocorre após o julgamento do caso, que resultou na condenação do empresário.

Por que Giovanna pode ser investigada

O principal motivo da apuração é a divergência entre declarações atribuídas a Giovanna e o que Fernando revelou durante o julgamento.

Segundo o Ministério Público, a jovem afirmava que o empresário não havia consumido bebida alcoólica antes de dirigir. No entanto, durante o júri, realizado nesta semana, Sastre admitiu pela primeira vez que havia bebido naquela noite.

O empresário contou que consumiu drinques em um restaurante, mas negou ter ingerido álcool em uma casa de pôquer que também frequentou antes do acidente.

Na ocasião, Fernando estava acompanhado de Giovanna e de dois amigos, Marcus Vinicius Machado Rocha e Juliana Simões. O grupo passou pelos dois estabelecimentos antes de o empresário assumir a direção do Porsche.

Para o Ministério Público, a investigação deverá esclarecer se Giovanna mentiu ou omitiu informações relevantes sobre o consumo de álcool pelo namorado.

O inquérito policial deve ser instaurado na terça-feira (03), após o feriado de Finados.

Namorada faltou ao julgamento e foi multada

Giovanna também esteve envolvida em episódios durante o julgamento de Fernando Sastre.

A jovem havia sido convocada para prestar depoimento como testemunha de defesa, mas não compareceu à sessão. A Justiça chegou a determinar sua condução coercitiva, medida que permite levar uma pessoa à força para prestar depoimento, mas a determinação não foi cumprida.

Posteriormente, a defesa do empresário desistiu de ouvir Giovanna. Mesmo assim, ela compareceu ao Fórum Criminal da Barra Funda e acompanhou parte do julgamento na plateia.

Durante o depoimento de uma testemunha ocular, a jovem fez gestos de desaprovação com a cabeça e conversou com uma pessoa ao lado. A atitude foi percebida pela acusação, que pediu sua retirada do plenário.

A juíza Melanie Liesenberg atendeu à solicitação e, ao final do julgamento, determinou que Giovanna pagasse uma multa de dez salários mínimos, aproximadamente R$ 16,2 mil, pela ausência e pelo comportamento durante a sessão.

A penalidade é independente da possível investigação por falso testemunho. Ou seja, a multa não representa uma condenação criminal pelo novo caso.

Empresário foi condenado a 17 anos de prisão

Fernando Sastre de Andrade Filho foi condenado a 17 anos, um mês e dez dias de prisão, em regime inicial fechado, pela morte de Ornaldo da Silva Viana e pelas lesões provocadas no passageiro do Porsche.

A decisão foi anunciada na madrugada de sexta-feira (30), após dois dias de julgamento pelo Tribunal do Júri, em São Paulo.

O acidente aconteceu em 31 de março de 2024, na Avenida Salim Farah Maluf, na zona leste da capital paulista. Na ocasião, o Porsche 911 conduzido pelo empresário atingiu a traseira do Renault Sandero dirigido por Ornaldo, de 52 anos.

A perícia apontou que o veículo de luxo trafegava a 156 km/h em um trecho com limite de velocidade de 50 km/h.

Os jurados reconheceram que Sastre assumiu o risco de provocar a morte ao dirigir após consumir bebida alcoólica e em alta velocidade. Ele foi condenado por homicídio doloso qualificado e lesão corporal gravíssima qualificada.

Além da pena de prisão, o empresário foi proibido de dirigir e não poderá recorrer em liberdade.