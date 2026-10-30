Reprodução/The White House Donald Trump apoiou a entrada do senador Flávio Bolsonaro (PL) nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma série de declarações sobre a eleição presidencial brasileira e a viagem de Flávio Bolsonaro (PL) para os EUA. Em diferentes ocasiões, o republicano levantou suspeitas sobre o resultado das urnas, elogiou o senador e afirmou acreditar que ele foi tratado injustamente no Brasil. Apesar disso, evitou endossar uma carta na qual Flávio se autodeclarou "líder do Brasil".

As manifestações começaram no dia seguinte ao segundo turno, quando Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito presidente, e continuaram depois que Flávio deixou o Brasil e desembarcou em Miami, nos Estados Unidos, acompanhado da família.

Em nenhuma das declarações, Trump apresentou provas que sustentassem as insinuações de fraude eleitoral. O resultado oficial foi confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e o próprio Partido Liberal (PL), legenda de Flávio, reconheceu a vitória de Lula, embora tenha solicitado esclarecimentos à Justiça Eleitoral.

A seguir, relembre o que o presidente americano falou sobre o processo eleitoral brasileiro e a saída do senador do país:

26 de outubro: Trump insinua fraude, mas diz gostar de Lula

Um dia depois do segundo turno das eleições brasileiras, Trump questionou a legitimidade do resultado, sem apresentar evidências de irregularidades.

"Eu não tomei partido, mas pareceu mais uma eleição fraudada", declarou o presidente americano ao ser questionado por jornalistas. Na sequência, afirmou que, na avaliação dele, o processo havia parecido "muito ruim".

Perguntado se pretendia tomar alguma medida sobre o resultado, Trump disse que não governa o Brasil e que sua responsabilidade está nos Estados Unidos.

"Eu não governo o Brasil. Eu governo os Estados Unidos. Gosto do Lula. Me dou muito bem com ele", afirmou.

27 de outubro: republicano volta a insinuar irregularidades

Durante um comício no Texas, Trump voltou a associar o Brasil a supostas fraudes eleitorais. Dessa vez, comparou o processo brasileiro às acusações que costuma fazer contra os democratas nos Estados Unidos.

"Os democratas são os maiores fraudadores de eleições, embora o Brasil também esteja fazendo um bom trabalho nisso, não é? Vocês viram aquilo? Não foi nada legal", declarou.

Mais uma vez, o republicano não apresentou provas para sustentar as acusações.

A fala ocorreu enquanto Flávio Bolsonaro se preparava para fugir do Brasil. Na noite daquele mesmo dia, o senador viajou da Argentina para os Estados Unidos em um jato particular, com escala para reabastecimento no Equador.

28 de outubro: Trump aprova ida de Flávio aos Estados Unidos

Na madrugada de quarta-feira (28), Trump comentou diretamente a viagem de Flávio Bolsonaro. Questionado sobre a presença do senador nos Estados Unidos, o presidente afirmou que aprovaria a decisão.

"Bem, eu aprovaria. Acho que eles são boas pessoas. A eleição foi muito estranha, e achei que foi terrível. Ela tem recebido avaliações ruins. Veja o que aconteceu com o mercado deles", declarou.

Horas antes, o Departamento de Estado americano havia informado que concederia autorização para a entrada de Flávio e de seus familiares no país.

O senador recebeu uma autorização condicional que permite sua permanência nos Estados Unidos por até um ano, até outubro de 2027.

28 de outubro: Trump evita apoiar carta de Flávio

Ainda na quarta-feira, Trump foi questionado sobre uma carta divulgada por Flávio Bolsonaro na qual o senador se apresentava como "líder do Brasil".

O republicano evitou concordar com a declaração e afirmou que não pretendia se envolver na questão política brasileira.

"Não vou comentar isso. Nós demos a ele uma autorização para entrar no país. Mas não vou me envolver", respondeu.

Na mesma ocasião, Trump disse acreditar que Flávio havia sido tratado de maneira injusta no Brasil. O presidente americano também afirmou que ainda não havia conversado diretamente com o senador.

A declaração marcou uma diferença entre o apoio à entrada de Flávio nos Estados Unidos e a disposição de Trump de endossar suas manifestações políticas.

29 de outubro: Trump diz que falará com Lula

Na quinta-feira (29), Trump voltou a falar sobre as eleições brasileiras. Dessa vez, afirmou que não tomou partido durante a disputa a pedido de Lula.

Segundo o republicano, o presidente brasileiro teria solicitado que ele não interferisse no processo eleitoral.

Trump também declarou que pretende conversar com Lula, mas voltou a evitar uma resposta direta quando questionado sobre quem considera vencedor da eleição.

"Não quero comentar isso agora", afirmou.

Na sequência, voltou a criticar o pleito brasileiro e o classificou como uma situação "vergonhosa" para o país. Como nas declarações anteriores, não apresentou provas de irregularidades.

O presidente americano também voltou a utilizar o desempenho do mercado financeiro brasileiro como argumento para questionar o resultado eleitoral.





Trump também questiona eleições nos Estados Unidos

As declarações sobre o Brasil seguem uma linha semelhante à retórica adotada por Trump dentro dos próprios Estados Unidos. O republicano frequentemente questiona a segurança e a legitimidade de processos eleitorais, especialmente quando os resultados são desfavoráveis a seu grupo político.

O tema ganhou ainda mais importância diante das eleições legislativas americanas de 3 de novembro, quando os eleitores vão escolher representantes para renovar toda a Câmara e parte do Senado.

As projeções indicam que os democratas têm chances de conquistar a maioria nas duas Casas do Congresso, o que poderia dificultar a condução do restante do mandato de Trump.

Diante da possibilidade de derrota de seu partido, o presidente também levantou dúvidas sobre a legitimidade do próximo processo eleitoral. Questionado se respeitaria o resultado, respondeu: "Respeitarei, se forem eleições honestas".