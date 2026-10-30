Reprodução/Weibo Tortinhas de ovo servidas em restaurante de Shunde, na província de Guangdong, na China, trazem besouros fritos sobre o creme amarelo

Um restaurante em Shunde, na província de Guangdong, na China, está viralizando na internet devido a uma sobremesa nova e inusitada no cardápio: tortinhas de ovo com baratas fritas por cima.

Lançada no início de outubro, a chamada "torta de ovo com barata d'água" é vendida numa caixa de três unidades, que custa cerca de 28 yuans (R$ 22,83).

Apesar de o doce ter causado estranhamento na maior parte dos internautas, Pan, dono do restaurante, explicou que a barata d'água não é uma barata, mas sim um besouro aquático que possui valor nutricional e medicinal.

Na medicina chinesa, o besouro é utilizado para nutrição da pele e dos rins, para a melhora da circulação sanguínea e para o fortalecimento dos ossos.

O animal também contribui para a resolução da estagnação sanguínea, ou seja, o acúmulo ou lentidão de sangue nos vasos sanguíneos.

Preparo

Pan afirmou que o preparo das tortinhas exige paciência. Os insetos passam por uma desodorização e, logo em seguida, são fritos em uma temperatura controlada até ficarem com a crocância ideal. As asas são mantidas intactas para darem sabor e visual ao prato.

Ainda segundo o proprietário, alguns clientes vêm de Guangzhou e Hong Kong somente para provar o produto final. As duas cidades ficam a 24 quilômetros e a 171 quilômetros de Shunde, respectivamente.

"Não consigo nem olhar para isso, quanto mais comer", afirmou um internauta.

"Baratas d'água continuam sendo baratas. Eu jamais as aceitaria como alimento", disse outro.

"Nunca experimentei, mas sei que baratas d'água são usadas na medicina tradicional chinesa. Elas também precisam de água muito limpa para se reproduzir e estão se tornando cada vez mais raras e caras", expressou um terceiro.

Pan ressaltou que vai continuar vendendo, mesmo com os comentários negativos. Ao todo, são vendidas 20 sobremesas por dia.



