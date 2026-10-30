Divulgação/PRF Carga de cerca de 3,5 toneladas de skunk foi encontrada em caminhão abordado na BR-153, em Morrinhos, segundo a PRF

Cerca de 3,5 toneladas de skunk foram apreendidas em um caminhão na BR-153, em Morrinhos, no sul de Goiás, na tarde de quinta-feira (29). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a droga estava escondida em meio a uma carga de paletes. O motorista, de 40 anos, foi preso durante a ação, realizada em conjunto com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

A abordagem ocorreu após a troca de informações entre as duas instituições indicar suspeitas sobre o veículo. As equipes localizaram o caminhão e fizeram a fiscalização na rodovia.

De acordo com a PRF, o condutor não informou a origem nem o destino da viagem. A corporação afirmou que o comportamento do motorista e as circunstâncias do transporte motivaram uma inspeção mais detalhada, mas não especificou quais elementos levantaram as suspeitas.

Ajuda dos cães

Cães farejadores do Grupo de Operações com Cães da PRF apontaram a presença de entorpecentes no caminhão. Após o descarregamento dos paletes, os policiais encontraram a carga de skunk no compartimento de transporte.

Divulgação/PRF Carga de cerca de 3,5 toneladas de skunk

O motorista e a droga apreendida foram encaminhados à Polícia Civil. A PRF não divulgou a identidade do homem nem informou a origem e o destino do entorpecente.