Reprodução/Instagram Raia gigante fica presa em rede de arrasto na Praia Grande, em Arraial do Cabo (RJ), e é devolvida ao mar com vida por pescadores

Ao menos oito pescadores de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, se mobilizaram para salvar uma raia que ficou presa por acidente em uma rede de arrasto nesta quinta-feira (29).

O caso aconteceu na Praia Grande, na Região dos Lagos do Rio. Segundo Leonardo da Cruz Silva, que contribuiu no resgate, a água fez com que o animal ficasse mais leve. "Com a ajuda do pessoal, deu pra devolver tranquilo, porque, conforme ela estava dentro da água, ela foi boiando, não foi tão pesado. Na areia, seria bem difícil", afirmou.





Leonardo acrescentou ainda que nunca tinha visto uma raia daquele tamanho. "Eu já vi outras vezes menores, mas desse tamanho é a primeira vez. Me senti privilegiado. Fiquei muito feliz", disse.

Apesar de o grupo não ter feito medição, a estimativa é de que o exemplar tenha cerca de quatro metros e um peso de mais de uma tonelada.

Rede rasgada e pescado perdido

A captura foi inédita, mas deixou prejuízo. O pescador artesanal Roberto Carlos Seles relatou que a raia rasgou a rede, o que fez com que vários peixes escapassem. "Pra gente, como pescador, não deixa de ser novidade. Mas pra gente fica um pouco de prejuízo", comentou.

"A gente coloca a rede no mar, a gente espera a raia, como espera um cardume grande. Faz parte, a gente não pode escolher", concluiu Roberto.

Raia-manta

Considerada a maior espécie de raia do mundo, a raia-manta pode atingir até oito metros de envergadura e pesar mais de duas toneladas.

Suas principais características são a ausência de ferrão e a alimentação por filtragem. Ela nada com a boca aberta para conseguir pegar plâncton, pequenos crustáceos e peixes minúsculos.



