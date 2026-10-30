EPR Paraná Modelo free flow será usado nos novos pontos de pedágio da PR-323 e da BR-272, sem parada em cabines

Quem costuma passar pelas rodovias do noroeste do Paraná para chegar ao Paraguai deve ficar atento às novas cobranças. Dois pedágios do sistema free flow estão sendo instalados no quilômetro 311,2 da PR-323, em Umuarama, e no quilômetro 528,3 da BR-272, em Francisco Alves.

Os pórticos ficam no caminho de acesso a Guaíra, município localizado na fronteira entre o território brasileiro e paraguaio. Em uma viagem de ida e volta, o motorista será cobrado quatro vezes, sem a necessidade de parada em cabines.

Formas de pagamento e descontos

O uso da TAG no carro garante 5% de desconto. Veículos leves que circulam pelo trecho frequentemente também têm direito a descontos progressivos.

Já os motoristas que não possuem o dispositivo devem realizar o pagamento pelo aplicativo, através de Pix ou cartão de crédito.

Segundo a concessionária EPR Paraná, os pedágios estão em fase de testes e, por isso, ainda não há valores ou datas definidas para o início da operação.







