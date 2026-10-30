Governo alerta para golpe com o Auxílio Reconstrução
Reprodução/Defesa Civil
Governo alerta para golpe com o Auxílio Reconstrução

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional alerta para um golpe que circula por aplicativos de mensagens e redes sociais sobre o suposto pagamento de "Auxílio Reconstrução 2026", no valor de R$ 1.680.

A publicação afirma que o cidadão pode consultar se tem direito ao benefício por meio de um link falso e receber o valor. O benefício não existe, e a mensagem não é do governo federal.

Orientações à população

As informações oficiais sobre o Auxílio Reconstrução estão disponíveis apenas no site auxilioreconstrucao.dataprev.gov.br/reconstrucao/cidadao/ do benefício.

O ministério reforça que a população deve desconfiar de mensagens que prometem o recebimento de benefícios mediante acesso a links ou fornecimento de informações pessoais em páginas não oficiais.

Benefício

O Auxílio Reconstrução é um benefício financeiro pago em parcela única pelo governo federal para apoiar famílias que sofreram perdas materiais ou ficaram desabrigados em decorrência de desastres naturais reconhecidos.

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/2026-10-30/governo-alerta-para-golpe-envolvendo-o-auxilio-reconstrucao.html
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