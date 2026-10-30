Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Anvisa libera cosméticos artesanais

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, na quinta-feira (29), o registro do Evrysdi Go (risdiplam), uma nova apresentação indicada para o tratamento da atrofia muscular espinhal (AME). A terapia atende a adultos e crianças a partir de dois anos, com peso mínimo de 20 quilos, diagnosticados clinicamente com os tipos 1, 2 ou 3 da doença ou que possuam de uma a quatro cópias do gene SMN2.

Diferente da versão anterior, que era vendida apenas como solução oral, a nova fórmula traz mais facilidade no uso, no preparo e no armazenamento. O remédio vem em comprimidos com película protetora que facilitam a ingestão, agora podendo ser engolido inteiro ou dissolvido em água sem cloro. Com isso, dispensa a manipulação prévia por profissionais de saúde e simplifica a rotina diária, que antes exigia capacitação de familiares e cuidadores, além de permitir que o medicamento seja conservado em temperatura ambiente, não sendo necessária a refrigeração constante da versão líquida e aumentando a autônomia dos pacientes.

A AME é uma enfermidade hereditária rara marcada pela perda contínua das células nervosas que controlam os movimentos corporais. A condição surge de uma falha no gene SMN1, que diminui a quantidade da proteína SMN, substância fundamental para o funcionamento dos neurônios, o que afeta funções motoras essenciais e, em casos graves, respirar e engolir. Ao estimular o gene alternativo SMN2 a gerar formas funcionais dessa proteína vital, o risdiplam atua atrasando a evolução da doença e preservando os neurônios motores.

As pesquisas clínicas que justificaram a aprovação da Anvisa mostraram ganhos motores relevantes. Em um estudo com 41 bebês de 2 a 7 meses portadores do tipo 1, quase um terço (29%) passou a ficar sentado sozinho por mais de cinco segundos após 12 meses. Em outro estudo com 180 pessoas de até 25 anos com os tipos 2 e 3, os pacientes tiveram uma alta de 1,6 ponto no índice motor MFM32 em comparação ao grupo controle após um ano.

Com a Resolução nº 4.244/2026 no Diário Oficial da União, a Anvisa autorizou as vendas do Evrysdi Go no país. Apesar disso, a concessão da licença comercial não garante a oferta imediata no SUS, pois a disponibilização aos pacientes da rede pública ainda exige avaliações técnicas e econômicas do governo.