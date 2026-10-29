Reprodução O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB)

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou que o presidente eleito é aquele reconhecido oficialmente pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A declaração foi divulgada após o senador Flávio Bolsonaro (PL) publicar uma carta na qual se apresentava como o “verdadeiro presidente eleito do Brasil”, trecho que aparecia na primeira versão do documento.

Nunes defendeu o respeito ao resultado das urnas e ressaltou que cabe à oposição fiscalizar o governo, enquanto o grupo vencedor deve trabalhar para melhorar as condições econômicas e a qualidade de vida da população.

Ricardo Nunes defende respeito ao resultado eleitoral

Em nota, o prefeito paulistano afirmou nesta quarta-feira (28) que a definição do presidente eleito deve seguir o reconhecimento oficial da Justiça Eleitoral. Para ele, o momento exige serenidade e respeito às instituições democráticas.

O TSE já definiu o novo presidente e precisamos ter serenidade diante do resultado. A quem ganhou, cabe governar o país para melhorar a economia e a qualidade de vida da população. Assim como cabe à oposição, que teve quase 60 milhões de votos, o papel de fiscalizar. Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo





A manifestação ocorreu após a repercussão da carta de Flávio Bolsonaro, que provocou reações no meio político.

Aécio Neves também critica manifestação

O deputado federal Aécio Neves (PSDB), presidente nacional do partido, também se pronunciou sobre o documento. Em nota divulgada na quarta-feira, ele classificou como incompreensível a postura de Flávio Bolsonaro após a publicação da carta.

É incompreensível o comportamento do candidato derrotado à Presidência da República. Aécio Nevesm deputado federal





O parlamentar também destacou que a oposição tem papel importante no funcionamento da democracia, mas deve exercer suas atribuições dentro do país, acompanhando as ações do governo e cobrando o cumprimento de compromissos assumidos com a população.

Deputado defende atuação da oposição dentro das regras democráticas

Na avaliação de Aécio, a fiscalização do governo é uma das principais responsabilidades dos partidos e representantes que não estão no poder. Ele argumentou que esse trabalho deve ocorrer com respeito às instituições e ao processo eleitoral.

O exercício da oposição numa democracia é tão relevante quanto o exercício dos próprios governos. E ele deve se dar em território nacional, fiscalizando os atos do governo e cobrando os compromissos por ele assumidos com a população. Aécio Neves, deputado federal





Aécio também fez críticas à situação que, segundo ele, será herdada pelo próximo governo, atribuindo parte dos problemas à administração que se encerra. Apesar das divergências políticas, defendeu que a atuação dos grupos oposicionistas permaneça dentro dos limites estabelecidos pela democracia.