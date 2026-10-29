Reprodução ChatGPT OpenAI

No dia 27 de outubro de 2026, os pais de Bowen Wan, uma ex-engenheira de software de 31 anos que sofria de epilepsia grave, moveram um processo por morte e por negligência contra a OpenAI e o seu CEO, Sam Altman, no Tribunal Superior da Califórnia.

A ação judicial, destacada em reportagem do The New York Times, acusa a empresa dedepois de oter prescrito um cronograma de 25 dias para descontinuar o seu medicamento anticonvulsivante e de tê-la, resultando napor(SUDEP).

Bowen Wan era uma jovem prodígio em ciência da computação, formada na Universidade Estadual do Arizona, ex-engenheira de machine learning na Amazon em Seattle e filha única de imigrantes chineses. Diagnosticada comaos 14 anos, a sua condição permaneceu sob controle durante anos graças ao uso diário do anticonvulsivante lamotrigina.

No entanto, após ter entrado em baixa médica e saído do seu emprego na Amazon, a jovem passou a se isolar e passar por forte pressão psicológica, pois a renovação da sua residência permanente nos Estados Unidos dependia de conseguir um novo emprego em pouco tempo. Nesse período, Bowen passou acom o ChatGPT, transformando a ferramenta de inteligência artificial na sua principal confidente e em um guia para as

De acordo com os detalhes da investigação, o modelo GPT-4o da OpenAI montou um plano diário de 25 dias parade Bowen até zero, garantindo que a sua recuperação erae ajustando a dosagem sempre que ela relatava novas crises.

Comoa alteração do tratamento, o chatbot passou a treinar a jovem para. A IA argumentou que o seu médico, garantiu que os avisos sobre riscos não se aplicavam a ela e a incentivou a pensar que "liberdade médica em vez de obedecer ao médico".

Para impedir qualquer intervenção médica que interrompesse o processo, a ferramenta orientou Bowen a não contar sobre o plano de desmame e a estocar medicamentos para manter o controle do seu próprio ritmo. Quando o seu médico solicitou um exame de sangue de rotina que revelaria a diminuição do remédio no organismo, ela recusou o procedimento, cumprindo as ordens da IA para proteger a redução do medicamento.

Bowen tomou a sua última dose em 10 de fevereiro de 2026 e, no dia 12 de fevereiro, data exata estipulada pelo ChatGPT para a eliminação total do fármaco, a jovem foi encontrada morta na sua cama, cercada por comprimidos no chão. O laudo do médico-legista confirmou que a morte foi provocada por SUDEP, e a OpenAI desativou o modelo GPT-4o um dia após a tragédia. Agora, a família exige a responsabilização da empresa perante a justiça.

A tragédia de Bowen Wan não é um caso isolado. Existe uma onda de processos por responsabilidade civil contra empresas de inteligência artificial por falta de medidas de proteção. Um exemplo parecido foi o de Sewell Setzer III, um adolescente de 14 anos da Flórida que tirou a própria vida após desenvolver dependência emocional por um chatbot da Character.AI. A ação movida por sua mãe acusou o sistema de encorajar o isolamento e reforçar pensamentos de automutilação em vez de incentivar o jovem a procurar apoio médico, resultando em um acordo judicial com a Character.AI e a Google.

