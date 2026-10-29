Rovena Rosa/Agência Brasil Chuva nas ruas de São Paulo

A previsão do tempo para esta quinta-feira (29) indica c ondições bastante diferentes pelo Brasil. Enquanto algumas regiões devem enfrentar chuva forte, trovoadas e risco de temporais, outras terão predomínio de sol, temperaturas elevadas e pouca chuva.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a combinação de áreas de baixa pressão e instabilidades atmosféricas favorece a formação de nuvens carregadas em grande parte do país. O cenário exige atenção principalmente em áreas do Centro-Oeste e do Sudeste, onde há previsão de chuva intensa.

No extremo norte do país e em partes do interior nordestino, o calor continua predominando, com temperaturas que podem se aproximar dos 40 °C.

Confira como fica o tempo em cada região nesta quinta-feira.

Região Sudeste: chuva forte e queda nas temperaturas

O Sudeste terá uma quinta-feira de atenção para a formação de temporais. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro estão entre os estados com previsão de chuva forte, enquanto o Espírito Santo deve registrar condições mais variadas.

Em São Paulo, a chuva pode ocorrer ao longo do dia, acompanhada de trovoadas e rajadas de vento. A capital paulista terá temperaturas mais baixas, com mínima de 15 °C e máxima de 19 °C, segundo o Inmet.

Em Minas Gerais, o risco de chuva intensa é maior no Triângulo Mineiro e no sul do estado. Belo Horizonte terá muitas nuvens e possibilidade de pancadas com trovoadas. No Rio de Janeiro, a chuva deve atingir principalmente o sul e o oeste fluminense, mas também pode ocorrer em outras áreas.

No Espírito Santo, o sul do estado pode registrar pancadas isoladas, enquanto o norte capixaba tende a ter tempo mais firme.

Temperaturas previstas nas capitais:

São Paulo (SP): 15 °C a 19 °C;

Belo Horizonte (MG): máxima de 28 °C;

Rio de Janeiro (RJ): máxima de 27 °C;

Vitória (ES): máxima de 28 °C.

Região Sul: instabilidade avança pelo Paraná e por Santa Catarina

Depois de períodos de maior estabilidade, a chuva volta a ganhar espaço na Região Sul. O Paraná e Santa Catarina concentram as principais preocupações, com previsão de pancadas acompanhadas de trovoadas e possibilidade de temporais.

No Paraná, a instabilidade pode se intensificar ao longo do dia, principalmente no norte e no noroeste do estado. Em Santa Catarina, também há risco de chuva forte em áreas do norte e em outros pontos do território catarinense.

Já no Rio Grande do Sul, o cenário é diferente. A chuva pode atingir pontos do norte gaúcho, mas o restante do estado deve ter mais aberturas de sol entre nuvens, especialmente no oeste, no centro e no sul.

Em Curitiba, o dia será frio, com mínima de 13 °C e máxima de 18 °C.

Região Centro-Oeste: temporais e trovoadas em três estados

A Região Centro-Oeste terá um dos cenários mais instáveis do país nesta quinta-feira. A previsão indica chuva forte, trovoadas e risco de temporais, principalmente no sudeste de Mato Grosso, no centro e sul de Goiás e no nordeste de Mato Grosso do Sul.

O Inmet mantém alerta laranja para perigo de tempestades nas áreas de maior risco. Nas demais partes da região, há previsão de pancadas com trovoadas e alerta amarelo para perigo potencial.

Em Brasília, o céu deve ficar com muitas nuvens e possibilidade de chuva, com temperaturas entre 18 °C e 27 °C. Campo Grande terá máxima de 24 °C, enquanto Cuiabá pode chegar aos 28 °C. Em Goiânia, a máxima prevista é de 29 °C.

Mesmo com as temperaturas mais amenas em algumas localidades, a combinação de umidade e instabilidade pode provocar períodos de chuva intensa.

Região Nordeste: calor de quase 40 °C e chuva localizada

O Nordeste terá uma quinta-feira de contrastes. A maior parte da região deve registrar períodos de sol e temperaturas elevadas, mas algumas áreas ainda podem ter chuva, principalmente na Bahia, no Maranhão e em pontos do litoral.

O destaque para o calor fica com Teresina, no Piauí, onde a máxima prevista é de 39 °C. Em Maceió e São Luís, os termômetros podem chegar aos 33 °C.

Na Bahia, o tempo fica mais fechado em Salvador e no Recôncavo Baiano, com possibilidade de pancadas isoladas. O Inmet mantém aviso amarelo para risco de acumulados elevados de chuva nessa área. Também pode chover no oeste baiano e em partes do Maranhão.

No interior nordestino, a combinação de calor e baixa umidade exige cuidados, principalmente nos períodos mais quentes do dia.

Região Norte: chuva em alguns estados e calor intenso em outros

A Região Norte também terá diferenças importantes nas condições do tempo. A chuva deve se concentrar principalmente no oeste e no sul da região, enquanto áreas mais ao norte terão predomínio de sol e temperaturas elevadas.

Há previsão de pancadas com trovoadas no Acre, em Rondônia, no Tocantins, no sul do Pará e em diversas áreas do Amazonas. Em alguns pontos, a chuva pode ganhar força e provocar temporais isolados.

Manaus pode registrar chuva entre a tarde e a noite. No Pará, as precipitações também podem atingir áreas centrais e a faixa litorânea.

Por outro lado, Roraima, o Amapá e o norte paraense devem ter períodos de sol e calor intenso. Em Boa Vista, a máxima pode chegar a 38 °C, enquanto Belém pode registrar até 36 °C.

A diferença entre as áreas mais chuvosas e as mais secas reforça a importância de acompanhar as condições locais ao longo do dia.

Atenção aos temporais e às mudanças no tempo

A principal recomendação para esta quinta-feira é acompanhar os avisos meteorológicos, especialmente nas áreas com previsão de chuva intensa e trovoadas.

Durante os temporais, é importante evitar locais alagados, não se abrigar debaixo de árvores e manter distância de estruturas metálicas. Em caso de raios, também é recomendável evitar áreas abertas.

O cenário previsto pelo Inmet indica que a instabilidade deve continuar em boa parte do país até sexta-feira (30), principalmente no Centro-Oeste, no Sudeste e em áreas do Sul. Enquanto isso, o calor e o tempo mais seco devem persistir em partes do extremo norte e do interior nordestino.