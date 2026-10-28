Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
Fernando Frazão/Agência Brasil
Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

O voo que transporta o senador Flávio Bolsonaro (PL)  e familiares com destino aos Estados Unidos se tornou o mais acompanhado do mundo em uma plataforma de monitoramento de aeronaves na manhã desta quarta-feira (28). Por volta das 7h30, mais de 12 mil pessoas rastreavam o deslocamento, segundo informações divulgadas sobre o FlightRadar.

Após uma parada em Guayaquil, no Equador, para abastecimento, o avião particular seguiu viagem para Miami, na Flórida, nos EUA. De acordo com o site FlightAware, a previsão de chegada era às 10h39, no horário de Brasília.

A aeronave partiu de Puerto Iguazú, na Argentina, depois que Flávio e seus familiares entraram no país por via terrestre na noite de terça-feira (27). O deslocamento ocorre após o senador descumprir uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para entregar seus passaportes à Polícia Federal.

Rota do avião de Flávio Bolsonaro até os EUA

Segundo informações divulgadas pela imprensa argentina, o avião utilizado pela família é um Gulfstream G400 operado pela empresa Baires Fly. A aeronave saiu de Puerto Iguazú, na Argentina, com destino declarado a Guayaquil, no Equador, onde faria uma parada para reabastecimento antes de seguir para os Estados Unidos.

Flávio Bolsonaro planejou fugir do Brasil para os EUA num jatinho fretado na Argentina
Divulgação
Flávio Bolsonaro planejou fugir do Brasil para os EUA num jatinho fretado na Argentina


Segundo o site argentino Infobae, a rota foi traçada para evitar o sobrevoo do território brasileiro. Após a escala no Equador, o avião seguiu em direção a Miami, destino final da viagem.

O Infobae informou que oito pessoas estariam a bordo: Flávio Bolsonaro, a mulher, as duas filhas e outros quatro passageiros.

O voo passou a chamar a atenção de usuários de plataformas de rastreamento aéreo devido ao elevado número de pessoas acompanhando a rota. Esses serviços permitem consultar informações como posição da aeronave, trajetória, altitude e previsão de chegada, conforme os dados disponíveis para cada voo.

Flávio entrou na Argentina com a família

A Direção Nacional de Migrações da Argentina confirmou na madrugada desta quarta-feira que Flávio Bolsonaro entrou no país acompanhado da mulher e das duas filhas.

Segundo o órgão, o grupo atravessou a Ponte Internacional Tancredo Neves, na província de Misiones, às 22h50 de terça-feira. Os quatro apresentaram documentos válidos para a viagem e, de acordo com as autoridades argentinas, não tinham impedimentos legais para entrar no país.

Os procedimentos migratórios para deixar a Argentina começaram às 23h30. Em seguida, a família embarcou em um avião particular no aeroporto de Puerto Iguazú.

A imprensa argentina também noticiou a presença de Santiago Caputo, assessor político do presidente Javier Milei, no aeroporto. A informação foi atribuída a fontes ouvidas por um canal de televisão do país, mas não estabelece, por si só, qualquer relação entre o assessor e a viagem do senador.

Antes da confirmação oficial da entrada na Argentina, o paradeiro de Flávio havia provocado especulações durante a terça-feira. Chegaram a circular informações de que ele já teria desembarcado nos Estados Unidos.

Por que Flávio Bolsonaro deixou o Brasil?

A saída de Flávio Bolsonaro do Brasil ocorreu após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar a entrega dos passaportes do senador e proibir sua saída do país. A decisão foi tomada em um inquérito que investiga Flávio e o advogado Willer Tomaz por suspeitas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

A apuração envolve um suposto esquema relacionado a empresas ligadas ao advogado e a casas de apostas. Flávio e Tomaz reconhecem que são amigos, mas negam que sejam sócios e rejeitam a existência de irregularidades.

Na noite de domingo (25), poucos minutos após a confirmação do resultado da eleição presidencial, a Polícia Federal pediu a apreensão dos passaportes do senador, apontando risco de fuga diante das investigações. Moraes acolheu o pedido, e Flávio foi intimado a entregar os documentos.

Na segunda-feira (26), o senador afirmou publicamente nas redes sociais que não pretendia deixar o Brasil. O prazo para apresentar os passaportes à Polícia Federal terminou às 11h de terça-feira (27), mas a determinação não foi cumprida. Segundo as informações divulgadas, os documentos foram cancelados.

Naquela noite, Flávio e familiares entraram na Argentina por via terrestre e embarcaram em um avião particular com destino aos Estados Unidos.

O senador também é investigado pela Polícia Federal em outro procedimento, que apura possíveis crimes relacionados ao financiamento da produção de "Dark Horse", filme sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A viagem ocorreu dois dias depois da eleição presidencial, na qual Flávio recebeu quase 60 milhões de votos, mas foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O coordenador da campanha do senador, Rogério Marinho, afirmou que não sabia do plano de viagem nem do paradeiro do parlamentar.

Governo Trump concederá vistos à família

O governo dos Estados Unidos informou na terça-feira que concederá vistos a Flávio Bolsonaro e a seus familiares. O presidente americano, Donald Trump, também declarou que aprova a entrada do senador no país.

“Não sei onde ele está. Ouvi dizer que ele está na Argentina. Mas eu certamente aprovaria [o ingresso de Flávio no país com a família]”, afirmou Trump.

O presidente americano também criticou a eleição brasileira, classificando-a como “muito estranha”, embora tenha dito que não se envolveu na disputa.

A concessão de vistos pelo governo americano não altera automaticamente as decisões judiciais brasileiras relacionadas ao senador. A viagem ocorre em meio às investigações e à controvérsia sobre o descumprimento da ordem de entrega dos passaportes.

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/2026-10-28/voo-de-flavio-bolsonaro-lidera-ranking-mundial-de-monitoramento.html
    Compartilhar
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!

    Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.

    Mais Recentes