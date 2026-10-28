Fernando Frazão/Agência Brasil Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

O voo que transporta o senador Flávio Bolsonaro (PL) e familiares com destino aos Estados Unidos se tornou o mais acompanhado do mundo em uma plataforma de monitoramento de aeronaves na manhã desta quarta-feira (28). Por volta das 7h30, mais de 12 mil pessoas rastreavam o deslocamento, segundo informações divulgadas sobre o FlightRadar.

Após uma parada em Guayaquil, no Equador, para abastecimento, o avião particular seguiu viagem para Miami, na Flórida, nos EUA. De acordo com o site FlightAware, a previsão de chegada era às 10h39, no horário de Brasília.

A aeronave partiu de Puerto Iguazú, na Argentina, depois que Flávio e seus familiares entraram no país por via terrestre na noite de terça-feira (27). O deslocamento ocorre após o senador descumprir uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para entregar seus passaportes à Polícia Federal.

Rota do avião de Flávio Bolsonaro até os EUA

Segundo informações divulgadas pela imprensa argentina, o avião utilizado pela família é um Gulfstream G400 operado pela empresa Baires Fly. A aeronave saiu de Puerto Iguazú, na Argentina, com destino declarado a Guayaquil, no Equador, onde faria uma parada para reabastecimento antes de seguir para os Estados Unidos.

Divulgação Flávio Bolsonaro planejou fugir do Brasil para os EUA num jatinho fretado na Argentina





Segundo o site argentino Infobae, a rota foi traçada para evitar o sobrevoo do território brasileiro. Após a escala no Equador, o avião seguiu em direção a Miami, destino final da viagem.

O Infobae informou que oito pessoas estariam a bordo: Flávio Bolsonaro, a mulher, as duas filhas e outros quatro passageiros.

O voo passou a chamar a atenção de usuários de plataformas de rastreamento aéreo devido ao elevado número de pessoas acompanhando a rota. Esses serviços permitem consultar informações como posição da aeronave, trajetória, altitude e previsão de chegada, conforme os dados disponíveis para cada voo.

Flávio entrou na Argentina com a família

A Direção Nacional de Migrações da Argentina confirmou na madrugada desta quarta-feira que Flávio Bolsonaro entrou no país acompanhado da mulher e das duas filhas.

Segundo o órgão, o grupo atravessou a Ponte Internacional Tancredo Neves, na província de Misiones, às 22h50 de terça-feira. Os quatro apresentaram documentos válidos para a viagem e, de acordo com as autoridades argentinas, não tinham impedimentos legais para entrar no país.

Os procedimentos migratórios para deixar a Argentina começaram às 23h30. Em seguida, a família embarcou em um avião particular no aeroporto de Puerto Iguazú.

A imprensa argentina também noticiou a presença de Santiago Caputo, assessor político do presidente Javier Milei, no aeroporto. A informação foi atribuída a fontes ouvidas por um canal de televisão do país, mas não estabelece, por si só, qualquer relação entre o assessor e a viagem do senador.

Antes da confirmação oficial da entrada na Argentina, o paradeiro de Flávio havia provocado especulações durante a terça-feira. Chegaram a circular informações de que ele já teria desembarcado nos Estados Unidos.

Por que Flávio Bolsonaro deixou o Brasil?

A saída de Flávio Bolsonaro do Brasil ocorreu após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar a entrega dos passaportes do senador e proibir sua saída do país. A decisão foi tomada em um inquérito que investiga Flávio e o advogado Willer Tomaz por suspeitas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

A apuração envolve um suposto esquema relacionado a empresas ligadas ao advogado e a casas de apostas. Flávio e Tomaz reconhecem que são amigos, mas negam que sejam sócios e rejeitam a existência de irregularidades.

Na noite de domingo (25), poucos minutos após a confirmação do resultado da eleição presidencial, a Polícia Federal pediu a apreensão dos passaportes do senador, apontando risco de fuga diante das investigações. Moraes acolheu o pedido, e Flávio foi intimado a entregar os documentos.

Na segunda-feira (26), o senador afirmou publicamente nas redes sociais que não pretendia deixar o Brasil. O prazo para apresentar os passaportes à Polícia Federal terminou às 11h de terça-feira (27), mas a determinação não foi cumprida. Segundo as informações divulgadas, os documentos foram cancelados.

Naquela noite, Flávio e familiares entraram na Argentina por via terrestre e embarcaram em um avião particular com destino aos Estados Unidos.

O senador também é investigado pela Polícia Federal em outro procedimento, que apura possíveis crimes relacionados ao financiamento da produção de "Dark Horse", filme sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A viagem ocorreu dois dias depois da eleição presidencial, na qual Flávio recebeu quase 60 milhões de votos, mas foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O coordenador da campanha do senador, Rogério Marinho, afirmou que não sabia do plano de viagem nem do paradeiro do parlamentar.

Governo Trump concederá vistos à família

O governo dos Estados Unidos informou na terça-feira que concederá vistos a Flávio Bolsonaro e a seus familiares. O presidente americano, Donald Trump, também declarou que aprova a entrada do senador no país.

“Não sei onde ele está. Ouvi dizer que ele está na Argentina. Mas eu certamente aprovaria [o ingresso de Flávio no país com a família]”, afirmou Trump.

O presidente americano também criticou a eleição brasileira, classificando-a como “muito estranha”, embora tenha dito que não se envolveu na disputa.

A concessão de vistos pelo governo americano não altera automaticamente as decisões judiciais brasileiras relacionadas ao senador. A viagem ocorre em meio às investigações e à controvérsia sobre o descumprimento da ordem de entrega dos passaportes.